Rolfö uttalar sig om domarstrejken: "Viktigt att alla är med på resan"

I helgen skulle den spanska högsta ligan starta.

Men de kvinnliga domarna i Spanien gick ut i strejk. På förbundets hemsida kommunicerades det ut i ett officiellt uttalande att domarna inte tänker döma någon match i damernas högstaliga under nuvarande arbets- och ekonomiförhållande.

"Som domare vill vi ge det bästa möjliga till fotbollen och detta innebär att vi behöver ha arbetsvillkor jämförbara med domare på herrsidan", stod det bland annat.

Nu uttalar sig Fridolina Rolfö om situationen efter att hennes Barcelona tvingats resa till Camp Municipal Les Planes, där Levante spelar trots vetskapen om att matchen högst troligt inte skulle bli av.

"I går sköts vår match upp på grund av domarstrejken. När ligan blev professionell hoppades jag att förutsättningarna skulle vara lika bra för alla runt omkring. Det innebär alla som arbetar hårt för att göra fotbollen till det den är. Det är viktigt att alla är med på den resan", skriver hon och fortsätter:

"Det positiva med gårdagen var enligt mig alla fans som kom och visade sitt stöd".

My thoughts on yesterday's match being postponed... pic.twitter.com/xWDIcw7s6x