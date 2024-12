Ronaldo hyllar Vinicius Junior - efter The Best-galan

Vinicius Junior fick sin revansch efter att Rodri tog hem Ballon d'Or. Under tisdagen stod det klart att brassen tog hem priset "The Best", som är Fifas pris som varje år går till världens bästa fotbollsspelare.

"Jag kom, jag såg, jag segrade. I dag skriver jag till den där pojken som sett så många idoler lyfta den här trofén. Hans tid har kommit. Eller rättare sagt, min tid har kommit. Tiden för att säga, ja, jag är den bäste spelaren i världen och jag har kämpat hårt för det", skrev Vinicius Junior på Instagram.

Nu hyllas 24-åringen - av Ronaldo. Brasilianska Ronaldo, alltså.

"De försökte undergräva dig, min vän - du svarade genom att ge dem en uppvisning", skriver Ronaldo på Instagram, och fortsätter:

Annons

"Och när vi talar om att återställa respekten för brasiliansk fotboll, titta bara här".

Ronaldo avslutar:

"Det är välförtjänt, och det betyder mycket mer än hans avgörande roll i matcher och hans extraordinära prestationer under säsongen. Hans talang i sig är tillräckligt för att vinna priset, men hans inflytande sträcker sig långt utanför fotbollsplanen".

Förra året blev Lionel Messi och Aitana Bonmati utsedda till världens bästa spelare på The Best-galan.