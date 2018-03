Ronaldo nådde makalös milstolpe - efter fyra mål mot Girona

Cristiano Ronaldo blev den store matchvinnaren då Real Madrid på söndagen avfärdade Girona på hemmaplan i ligaspelet. Portugisen gjorde hela fyra mål framåt i lagets 6-3-seger.

Hattricket innebär att Ronaldo nu gjort hela 50 hattrick i karriären i tävlingsmatcher, både klubblag och landslag inräknat, det skriver statistiktjänsten Opta. Ronaldo har nu gjort 22 mål i ligaspelet, vilket bara är tre färre än Barcelonas Leo Messi.

I tabellen är Real dock fortsatt långt efter och trots segern på söndagen är man hela 15 poäng bakom serieledande Barcelona.

