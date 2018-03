Ronaldo vilades - då levererade Benzema och Bale

Zinedine Zidane valde på lördagen att lämna Cristiano Ronaldo hemma då laget ställdes mot Las Palmas i ligaspelet. Högst troligt på grund av Champions League-mötet med Juventus på onsdag nästa vecka.

Men det gick vägen utan några större besvär ändå.

Firma Gareth Bale och Karim Benzema tog över målproduktionen - och redan efter den första halvleken hade gästerna gått upp i 2-0-ledning. Bale inledde målskyttet innan Benzema fyllde på från straffpunkten.

Tidigt i den andra halvleken fick Real straff på nytt, och den här gången blev det walesaren Bale som klev fram. Inte heller han gjorde något misstag utan placerade säkert in 3-0. Bale var under slutet sedan nära att fullborda sitt hattrick, men segersiffrorna stannade vid just 3-0.

Startelvor:

Las Palmas: Chichizola, Michel, Galvez, Navarro, Aguirregaray, Castellano, Aquilani, Vicente, Halilovic, Figueroa, Calleri.



Real Madrid: Navas, Nacho, Vallejo, Varane, Hernandez, Vazquez, Casemiro, Modric, Asensio, Benzema, Bale.