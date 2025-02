Rubiales försvarar sig i rätten: "Helt säker - hon gav sitt samtycke"

Det var efter att Spanien hade vunnit VM-guld 2023 som laget firade och skulle ta emot medaljer som scenerna uppstod.

Mittfältaren Jennifer Hermoso passerade Luis Rubiales, dåvarande ordförande för det spanska fotbollsförbundet, som valde att kyssa henne mot hennes vilja.



- Jag har aldrig kysst honom på läpparna förut och jag skulle inte ha tackat ja om han hade frågat. Han tog tag i mitt ansikte och jag kände att jag inte förstod vad som hände. Min chef kysste mig och det borde inte ha hänt i det här sammanhanget, sa Jennifer Hermoso under den första rättegångsdagen, enligt Marca.

Nu försvarar sig Rubiales.



- Spelarna passerade medaljceremonin och vid det ögonblicket närmade sig ”Jenni”. Vi har känt varandra i många år och hon grämde sig över sin missade straff. Jag sa att hon skulle glömma det för vi är mästare. Hon kramade mig hårt och lyfte mig och jag frågade om jag fick ge henne en liten kyss och hon sa ”okej”, säger Rubiales i ett vittnesmål enligt spanska AS.

Han fortsätter:



- När vi hade kramats färdigt och efter att hon gett mig tillåtelse så tog jag hennes huvud med mina händer. Först ställde jag frågan, sedan fick jag svaret, och sedan kom kyssen. Det var som att krama henne. Jag är helt säker på att hon gav mig sitt samtycke.

Luis Rubiales, som senare under 2023 avgick från posten som förbundsordörande och även stängdes av från all fotboll i tre års tid av Fifa, medger dock att han inte betedde sig helt lämpligt under ceremonin.



- Jag gjorde fel, med tanke på min roll som ordförande. Jag erkänner det, jag gjorde fel, jag gjorde ett misstag. Jag borde ha varit kyligare, men jag agerade som en idrottsman.

Han vidhåller sedan att han inte hade någon sexuell intention med kyssen.



- Jag håller inte i hennes huvud så hon inte kan komma därifrån. Det var i affekt. Efter kyssen så gick hon samtidigt som hon skrattade. Det handlade inte om att uppfylla en sexuell önskan.

Nu riskerar Luis Rubiales ett fängelsestraff på upp till två och ett halvt år.

Enligt Marca har totalt 27 vittnen kallats och rättegången väntas pågå till och med 19 februari.