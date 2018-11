Sergi Samper skadad i första starten för säsongen

Sergi Samper har de senaste säsongerna plågats av skador. 2017-2018 var han utlånad till Las Palmas, men där gjorde han bara två framträdanden i ligan på grund av skadebekymmer.

Den här säsongen är han tillbaka i Barcelona, men speltiden har uteblivit. I den spanska cupen mot Melilia fick han dock chansen från start. Men glädjen blev kortvarig då han fick kliva av skadad i den 33:e minuten.

Nu meddelar att Barcelona att Samper ådrog sig en vadskada i matchen. Hur illavarslande den är oklart. Barcelona meddelar att man ska följa skadans utveckling och därefter bestämma sig om Samper kan spela eller inte.

❗ MEDICAL COMMUNIQUÉ — Tests performed this morning on @SergiSamper have confirmed he has a right calf injury. His availability will be based on how he progresses.

