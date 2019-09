Simeone blev upprörd - uppges ha blivit förolämpad av Ramos

Madridderbyt mellan Real och Atlético slutade 0-0. När lagen gick till halvtid blev dock Atleti-tränaren Diego Simeone ursinnig. Argentinaren skrek och gestikulerade mot domaren.

Nu uppger spanska Marca att det berodde på att han blivit förolämpad. Enligt tidningen ska Real Madrids Sergio Ramos sagt nedlåtande saker om Simeones mamma, vilket fick Atleti-tränaren att brusa upp och be domaren att varna Ramos. Motstridiga uppgifter kommer dock från spanska AS. Enligt tidningens uppgifter ska Ramos riktat sin förlämpning mot en linjedomare - och inte Simeone. AS skriver att Simeone således blev upprörd över att mittbacken inte fick gult kort för händelsen. Ingen påföljd delades ut efter det inträffade.

Se höjdpunkterna från matchen mellan Atletico Madrid och Real Madrid i spelaren ovan.