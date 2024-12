Skallningsskandal i Spanien

Det var på tilläggstid mellan Real Zaragoza och Racing Ferrol som saker och ting urartade, enligt Mundo Deportivo. Efter ett häftigt gräl vid sidlinjen gick sedan Ferrol-tränaren Cristóbal Parralo rakt mot David Navarro, interimtränare i Real Zaragoza, och delade ut en dansk skalle.

För det inträffade blev Parralo utvisad.

- Jag föredrar att inte prata om vad som hänt. Det är inte ett bra exempel för fotboll. Det som hände är fruktansvärt. Jag vill inte prata om det, säger han Parralo enligt Mundo Deportivo.

Precis före skallningsskandalen hade Ferrol-spelaren Rober Correa fått syna det röda kortet.

Navarro tar sin motståndarkollegas agerande med oro.

- Jag mår bra. Det som händer på planen stannar på planen, så är det med den saken. Nyheten här är att vi vann och höll nollan, säger han enligt Mundo Deportivo.

Real Zaragoza är elva i La Segunda, spanska andraligan. Ferrol parkerar på plats 20.

Drama at the end of @RealZaragoza vs @racingferrolsad



Cristóbal Parralo, coach of Racing Ferrol, headbutts David Navarro, coach of Real Zaragoza 😳



pic.twitter.com/RKYnIl0dyJ