Skulle hålla pressträff - vägrade svara på frågor

Det har stormat ordentligt kring FC Barcelona den senaste tiden och i synnerhet tränaren Ronald Koeman. Imorgon spelar den katalanska klubben mot Cádiz på bortaplan i La Liga.

Inför matchen skulle Koeman hålla den sedvanliga presskonferensen under onsdagen. Den blev inte som den brukar bli. Istället för att gå upp på podiet och svara på frågor gick Koeman upp, läste upp ett tre minuters långt uttalande, svarade inte på några frågor och lämnade sedan den samlade presskåren.

- Klubben är, tillsammans med mig, i återuppbyggnad. Klubbens ekonomiska situation är kopplad till de sportsliga prestationerna och vice versa. Det betyder att vi måste bygga om truppen utan att kunna göra stora investeringar, säger Koeman under presskonferensen.

Han fortsätter.

- Talangerna här kan bli världsstjärnor om ett par år. Unga människor kommer ha möjligheter som Xavi och Iniesta hade under sina glansdagar, men det krävs tålamod. Europeisk fotboll är en bra skola för dessa talanger.

Han nämner också att folk inte ska dra för stora växlar av förlusten mot Bayern München i Champions League.

- Processen vi är i förtjänar att få stöd, med ord och handling. Det är inte första gången i Barcelonas historia detta händer.

Se hela uttalandet nedan.

🗣 @RonaldKoeman: “We are counting on your support in these difficult times”. pic.twitter.com/80HPPM4cKs