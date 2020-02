Sky: Messi stannar i Barcelona

Sportchefen Eric Abidal anklagade Barcelona-spelarna för att Ernesto Valdverde fick sparken från klubben. Ett uttalande som Lionel Messi reagerade kraftigt på, där argentinaren gick till attack mot fransmannen.

Efter den senaste tidens storm i Barcelona har det kommit uppgifter om att, bland annat från The Guardian, Messi kan lämna klubben gratis i sommar. Argentinaren har nämligen en klausul i sitt kontrakt som gör att detta är möjligt för honom.

Men det kommer inte hända. Det menar i alla fall Sky Sports.

Sajten skriver att anfallaren inte har några planer på att lämna klubben till sommaren, utan att han är öppen för att diskutera en förlängning av avtalet. Messi ska vilja förhandla kontraktet "år för år", medan Barcelona hellre ser att argentinaren skriver på ett långt avtal.

Sajten skriver även att klubben gärna diskuterar stjärnans kontrakt den kommande månaden, tillsammans med Messis pappa och agent, Jorge.

Efter den senaste tidens oroligheter i klubben har Barcelona-kaptenen bland annat placerats i Manchester City, där The Athletic har skrivit att den engelska klubben kommer gå all in för att få till en värvning av 32-åringen.

Messis nuvarande kontrakt går ut sommaren 2021.