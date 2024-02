Smäll för Barça - tvingas betala 250 miljoner

Tillbaka till 2012 och 2015. Under de åren har Barcelona brustit i att betala skatt på agentarvode enligt Spaniens nationella domstol (Audiencia Nacional) och därför har klubben ålagts att betala 22,7 miljoner euro (ungefär 250 miljoner kronor), enligt The Athletic. Domen blev densamma i lägre rättsinstansen Resolution of the Central Economic Administrative Court (TEAC) i december 2020.

"Det här kommer som en överraskning att Audiencia Nacional inte tagit hänsyn till Högsta domstolen senaste praxis, som andra fotbollsklubbar kunnat dra nytta av i de senaste domarna kring samma ämne", skriver Barcelona i ett uttalande på sin hemsida.

Barcelona kommer att överklaga beslutet till Högsta domstolen.

Den katalanska klubben är redan ekonomiskt pressad och har svårt att registrera spelare på grund av trubbel med Uefas och La Ligas ekonomiska regelverk.

Barcelona ligger för närvarande på tredje plats i La Liga.