Song brydde sig inte om speltid i Barça: "Visste att jag skulle bli miljonär"

Tidigare Arsenal- och Barcelona-mittfältaren Alex Song, senast i schweiziska laget Sion, är just nu klubblös. 32-åringen är därmed på jakt efter en ny klubb, men minns nu även tillbaka till sina bästa år i karriären i Arsenal och i Barcelona, då han levde flott.

Song berättar under en livesändning på Instagram, som spanska tidningen Marca tagit del av, att han under sin karriär har spenderat mycket pengar och att han under sin tid i Arsenal ibland levde över sina ekonomiska förutsättningar.

- Jag tillbringade åtta år i Arsenal, men det var inte förrän under mina sista fyra år som jag började tjäna bra, då min lön ökade avsevärt. Jag slösade bort mycket pengar på dyra middagar, resor och semestrar under de åtta åren. Jag kunde inte ens behålla 100 000 pund (drygt 1,2 miljoner kronor) på mitt bankkonto, säger han enligt Marca och fortsätter:

- Jag kände mig som en miljonär, men det var inte verkligheten. Jag tjänade 15 000 pund (drygt 177 000 kronor) i veckan.

Song, som lämnade Arsenal för Barcelona sommaren 2012, fick under sina fyra år i Spanien relativt knapp speltid, men menar att det aldrig spelade någon roll för honom. Han flyttade helt enkelt dit för pengarnas skull.

- Barcelona var intresserat av att värva mig och deras sportchef pratade med mig. Han sa att jag inte skulle spela så mycket. Då sa jag att jag inte brydde mig om det. Jag visste att jag skulle bli miljonär.

Song tillhörde Arsenal mellan sommaren 2005 och sommaren 2012, då han flyttade till Barcelona. Den spanska klubben tillhörde han därefter mellan sommaren 2012 och sommaren 2016, då han flyttade vidare till Rubin Kazan. Under sejouren i Barcelona blev han även i två olika sejourer utlånad till West Ham.