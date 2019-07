Sorg i Real Madrid - Zidanes bror död

Under fredagen kom Real Madrid med beskedet att Zinedine Zidane lämnat lagets försäsongsläger på grund av personliga skäl.

Under lördagen kommer förklaringen till varför. Zidanes bror Farid har dött.

På Twitter skriver Real bland annat.

"Alla medlemmar i Real Madrid förstalag inledde dagens träning med en tyst minut".

All members of the Real Madrid first-team squad held a minute's silence ahead of training in Montreal following the passing of Farid Zidane, the brother of our coach, Zinedine Zidane.