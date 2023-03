Spansk media: Pedri missar El Clasico

Pedri har missat Barcelonas fyra senaste ligamatcher med en muskelskada. I måndags var stjärnan tillbaka i träning och har sedan dess tränat med laget utan hinder.

Det var i Europa League-mötet mot Manchester United hemma på Camp Nou som Pedri tvingades kliva av efter 41 minuters spel.

Under fredagen rapporterar dock Sport att Pedri kommer att missa El Clasico efter ett nytt bakslag på dagens träning.

Enligt uppgifterna kände mittfältaren av skadan under fredagen och bakslaget gör att han inte kommer finnas tillgänglig för mötet med Real Madrid på söndag. Han riskerar även att missa cupmötet den 5 april.

Enligt Sport har det spanska förbundet inte informerats om någon ny skada ännu men enligt tidningen kommer han att missa landslagssamlingen med Spanien.

Barcelona tar emot Real Madrid hemma på Camp Nou på söndag, matchen startar 21.00 och du ser den på C More Fotboll eller streamat via cmore.se