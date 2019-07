Spanska tidningen: Asllani kan bli Real Madrids första "Galactica"

Real Madrid har på herrsidan gjort sig kända för att värva högprofilerade namn, som blivit kända som "Galacticos". När klubben nu tagit över ett damlag, CD Tacon, kan en svenska bli klubbens första stornamn på damsidan.

Det är den spanska tidningen AS som skrvier att Kosovare Asllani ser ut att bli den första "Galactican". Tidningen skriver att Asllani har ett erbjudande från Tacon, något som Aftonbladet tidigare rapporterat om. AS skriver att en övergång i praktiken skulle göra henne till den första "Galactica"-värvningen efter att Real Madrid tagit över damlaget.

CD Tacon är klubben Real Madrid tog över tidigare i år efter att ha beslutat att ha ett lag även på damsidan. Klubbnamnet kommer dock inte hinna ändras förrän nästa sommar, och från säsongen 2020/21 kommer även damlaget att officiellt heta Real Madrid.

Kosovare Asllani är sedan tidigare uttalad Real Madrid-supporter, och har tidigare pikat Real om att det är dags att starta ett damlag.

Asllani är just nu klubblös efter att ha brutit kontraktet med Linköping. I VM i Frankrike tidigare i sommar var hon en nyckelspelare i det svenska landslag som tog brons. Hon har tidigare spelat för bland annat PSG och Manchester City.

Sweden star Kosovare Asllani in line to become first Real Madrid "Galáctica": https://t.co/ESVbKKBWkQ pic.twitter.com/46fGDzCpTM