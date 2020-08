Spänt läge vid Camp Nou - supportrar stormar arenaområdet

Barcelona har, enligt AP, bekräftat att Lionel Messi, 33, bett om att få lämna den spanska storklubben i sommar. Ändå uttryckte sportchefen Ramon Planes sig i dag, onsdag, optimistiskt om att stjärnan kan komma att stanna i klubben.

Samtidigt har rapporterna, om Messis vilja att lämna klubben, väckt ont blod i staden. I går, tisdag, protesterade massvis med supportrar utanför arenan Camp Nou och ropade bland annat efter presidenten Josep Maria Bartomeus avgång.

På onsdagskvällen eskalerade också protesterna, då supportrar tog sig förbi avspärrningar och in på arenaområdet. Enligt AP väntade en minoritet, av ett hundratal supportrar utanför arenan, in att en lastbil skulle ta sig ut från området och tog då möjligheten att ta sig in på arenaområdet. Därefter drabbade supportrar samman med lokal polis, som till slut kunde mota bort supportrarna, som hade tagit sig in innanför avspärrningarna.

Enligt flera spanska medier håller presidenten Josep Maria Bartomeu just nu ett krismöte på arenaområdet med övriga i klubbens styrelse angående Messis möjliga avsked.