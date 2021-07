Stjärnor i blåsväder - storsponsor med offentlig protest: "Oacceptabla kommentarer"

Barcelonas franska stjärnspelare Ousmane Dembele och Antoine Griezmann hamnade i dagarna i blåsväder efter att en två år gammal Snapchat-video läckt ut i sociala medier.

När videoklippet spelades in befann sig spelarna på ett hotell i Japan under en försäsongsturné med Barcelona och ett antal personer med asiatiskt ursprung fixade en tv på spelarnas hotellrum. Då hördes båda spelarna fälla fientliga kommentarer gentemot personerna, som fixade tv:n, och i dagarna fick de gå ut och be om ursäkt för det.

"Jag har alltid kämpat mot all form av diskriminering. Under de senaste dagarna har vissa personer försökt framställa mig som en person som jag inte är. Jag dementerar anklagelserna gentemot mig och jag är ledsen om jag har förolämpat mina japanska vänner", skrev bland annat Griezmann på Twitter.

Men Griezmanns och Dembeles ursäkter verkar inte ha godtagits av alla.

Hiroshi Mikitani, som grundat Rakuten (storsponsor till Barcelona), går nu ut med en offentlig protest mot klubben. Han vill veta mer om klubbens inställning i frågan.

"Som sponsor till klubben och organisatör för turneringen är jag ledsen över att Barcelona-spelare uttryckt sig diskriminerande. Detta då Rakuten har erkänt Barcelonas filosofi och sponsrar klubben. Den här typen av kommentarer är under alla omständigheter oacceptabla och vi kommer att protestera gentemot klubben, samtidigt som vi väntar på att få höra om klubbens inställning till ämnet", skriver Mikitani på Twitter.

Dembele och Griezmann spelade i sommar med Frankrike i EM, men landslaget åkte ut mot Schweiz i åttondelsfinal i mästerskapet. Båda spelarna har kontrakt med Barcelona.