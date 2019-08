STOR GUIDE: La liga från A till V - allt inför nya säsongen!

La liga är tillbaka i C More! Inför säsongen bjuder vi här på en maffig lag för lag-guide signerad Alexandra Jonson.

DEPORTIVO ALAVÉS



Stad: Vitoria

Smeknamn: El Glorioso, Deportivo

Arena: Mendizorrotza

Tröjor

Hemma: blå/vit randiga.

Borta: Rosa, en hyllning till provinsen Álava som har rosa i sin flagga.

Tredjeställ: Vit med blå rand.

Förra säsongen

Placering: 11:a, 50 poäng.

Kommentar: Alavés hade en otrolig första halva på säsongen och var länge oslagbara hemma på Mendizorrotza. Succétränaren Abelardo tog de på en och en halvsäsong från att slåss för överlevnad i den spanska högsta divisionen till att slåss om en europaplats. Nästan alla spelare presterade högt över sin normal nivå under stora delar av säsongen. Framförallt var det den starka defensiven och sammanhållningen som gjorde de så svårslagna. Men efter ha tappat sin största stjärna Ibai Gómez till Athletic i januari, tappade man mycket framåt och kom in i en svacka som resulterade i att man missade en Europaplats.



Tränare: Asier Garitano (NY)

Abelardo valde efter Förra säsongenen att lämna Alavés och ny tränare är en annan mirakelman, Aiser Garitano. Han gjorde ett namn för sig själv och skrev historia när han på bara tre säsonger tog Leganés från den spanska tredjedivisionen till LaLiga, för första gången i klubbens historia. Han lämnade Lega 2018 efter fem säsonger i klubben för att testa en ny utmaning i Real Sociedad, men stannade endast på jobbet i San Sebastian i ett halvår, då resultaten uteblivit. I Alavés kommar Garitano försöka försätta till stormån där Abelardo lämna, med defensiven som lagets största styrka. I spelsystem varierar han gärna mellan 4-4-2 och 4-3-3.

Kapten: Manu Garcia

Alavés kapten är så mycket Alavés man kan bli. Manu Garcia är född i Vitoria och hade sen barnsben säsongskort till Mendizorrtza. Som 15-åring hade han sitt namn på Alavés-tröjan då klubben hyllade sina fans genom att ha varenda medlems namn tryckt på matchtröjan. Men första gången som han själv spelade på Mendi så var det inte för Alavés utan emot dem för Logroñés i den spanska tredjedivisionen och det slutade med en utvisning. Det var först när han var 26 som han fick spela för sin drömklubb. Då var inte Alavés längre en klubb som spelade i LaLiga och Europa som när han var liten, utan ett lag i tredjedivisionen. Under hans första säsong vann de uppflyttning och vid 27 års ålder spelade Manu García sin första professionella fotbollsmatch i andradivisionen. Vid 30-års ålder gjorde han sedan målet som tog Alavés tillbaka till LaLiga för första gången på 10 år. Det är en självklarhet att det är på just Manu Garcías arm kaptensbindeln sitter och sedan återkomsten till LaLiga har Alavés tagit hela Spanien med storm.



Svenskkoll: John Guidetti

Svensken hade en tuff Förra säsongen där han helt tappade förtroendet från huvudtränaren Abelardo. Så tränarbytet var en positiv nyhet för Guidetti, dessvärre har han inte haft många chanser att imponera på Garitano ännu då han varit skadad stora delar av försäsongen. Det har bara blivit två matcher mot Zaragoza, där Guidetti såg pigg ut och gjorde ett mål som blev bortdömt av VAR samt missade en straff, och mot Sporting Gijón. Det är fortsatt osäkert om svensken kommer fortsätta i klubben denna säsong och skulle man lyckat få Jonathan Calleri på lån ännu en säsong så kommer möjligheterna för Guidetti vara ytterst små.



Mest intressanta nyförvärv: Lucas Perez (West Ham)

En speciell värvning då Lucas påbörjade sin karriär i Alavés efter att ha misslyckats under provträningarna med Deportivo la Coruña, laget i hans hjärta. Han spelade för Atletico Madrid C och Rayo Vallecano B, hade en tuff tid i Ryssland och sedan blev det spel Grekland innan Deportivo la Coruña äntligen gav honom chansen. Då imponerade Lucas som en av LaLigas vassaste målskyttar och köptes av Arsenal. Efter en säsong på lån hos Depor skrev han på för West Ham, och nu vid 30 årsålder återvänder han dit det började, Alavés.



Andra nämnvärda värvningar: Joselu (Newcastle), Pere Pons (Girona), Aleix Vidal (Sevilla)





Försäsong

Resultat:

SD Leioa v. Alavés 2-3

Alavés v. CF Fuenlabrada 0-1

Alavés v. Albacete 2-1

Real Sociedad v. Alavés 1-0

Alavés v. Racing de Santander 1-0

Real Zaragoza v. Alavés 0-0

Sporting Gijón v. Alavés 0-0

Real Oviedo v. Alavés 1-2



Kommentar:

Det har varit en ganska ojämn försäsong för Alavés och det finns många frågetecken speciellt då man gjort många förändringar i truppen men fortfarande saknar en del värvningar, man vill ha in en till ytter samt Jonathan Calleri. Därtill har fler spelare varit skadade, inklusive nyckelspelaren Laguardia. Vilket har gjort det svårt att veta exakt vart laget står inför säsongen. Förra säsongenens bedrifter blir svåra att upprepa och Alavés huvudmål kommer som vanligt vara att undvika nedflyttning.

————————————

FC BARCELONA



Stad: Barcelona

Smeknamn: Barça

Arena: Camp Nou

Tröjor

Hemma: För första gången kommer Barcelona att spela i rutiga tröjor istället för sina klassiska ränder. Tröjorna är inspirerade av de karakteristiska blocken i Barcelonadistriktet Eixample.

Borta: Gula med en blaugrana rand, bortastället är inspirerat av det man hade 1979.

Förra säsongen

Placering: 1:a, 87poäng

Kommentar: Barcelona vann ligan men säsongen ansågs ändå av många som ett stort misslyckande, då det var den enda titeln man tog hem. Vilket säger en hel del om de enorma förväntningar som de har på sig. Ligatiteln var egentligen aldrig i fara, då Barcelona visade att de var ligans bästa lag, men för många gånger var det en briljant Lionel Messi som fick ta Barça ur knepiga situationer. Mot mindre lag försvann även ofta motivationen och man spelade bland annat 2-2 med Girona och förlorade borta mot Leganés med 2-1.



Tränare: Ernesto Valverde

Detta blir Valverdes tredjesäsong som huvudtränare för FC Barcelona. Innan han kom till klubben 2017 så nådde han stora framgångar med Athletic Club och tog de bland annat till sin första titel på 31 år, när de vann den Spanska supercupen. Under sina två första säsonger med Barça har Valverde vunnit två ligatitlar, Copa del Rey samt den Spanska supercupen. Trots det är han under ständigt kritik då många menar att med kanske den bästa fotbollsspelaren någonsin i truppen borde Champions League-bucklan hämtas hem varje säsong.

Kapten: Lionel Messi

Det finns inte mycket kvar att säga som inte redan har sagts om FC Barcelonas kapten. Förra säsongen bar han återigen laget på sina axlar, slog nya rekord och fick stående ovationer av Real Betis hemmafans efter ännu ett otroligt hattrick. I ligaspelet blev det totalt 36 mål på 34 matches, ett mål var 75:e minut. Han vann skytteligan för sjättegången och gjorde 15 mål mer än andraplacerade Luis Suárez och Karim Benzema.



Nyckelspelare: Ter Stegen och Gerard Piqué

Utöver Lionel Messi så var Ander Ter Stegen och Gerard Piqué de stora nyckelspelarna under Förra säsongenen. Det är inte längre mittfältet som dominerar hos Barça och försvaret har fått ta en allt större roll, där Ter Stegen och Piqué blivit ovärderliga för Valverdes lag.



Mest intressanta nyförvärv:

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

För ungefär ett år sedan släpptes dokumentären “The Decision” där Antoine Griezman velade över om han skulle stanna i Atletico eller gå till Barcelona, den slutade med att han valde att stanna och förnya sitt kontrakt hos Atleti. Velandet slutade dock inte och ett år senare hade han ändrat sig igen, i juli skrev han på för FC Barcelona. Griezmann kommer nu ha en enorm press på sig att prestera, dels för hur han komplicerade värvningen men även efter att Barcelonas senaste riktigt dyra värvningar som Dembelé och Coutinho inte lyckats. Griezmann har däremot spelat LaLiga fotboll hela sin karriär och gjort det bättre än de flesta, dessutom är han i sin absoluta toppform. Med andra ord kommer det krävas en hel del för att detta ska sluta i en flopp.



Frenkie de Jong (Ajax)

Detta är en värvning som Barcelona fansen bara älskar. De Jong är den typ av spelare som symboliserar Barça men som lite saknats sedan Xavi och Iniestas era slutade, samtidigt som Sergio Busquets lite tagit slut på energi. De Jong kan ge Busquets lite andrum och samtidigt hjälpa Barcelona att åter göra mittfältet till nyckeln i lagets spel.

Talanger att ha koll på:

Tar vi en titt på de unga spelare som visar störst potential hos Barcelona just nu är det just mittfältsspelarna som står ut.



Carles Aleña

Efter att ha gjort sin a-lagsdebut 2016 och LaLiga debut 2017 blev Aleña uppflyttade permanent till a-laget i mitten av Förra säsongenen. Han kom till Barcelona redan vid sjuårsålder och var då egentligen för ung för klubbens yngsta lag, men var så bra att man gav honom en plats ändå. Han gick därmed igenom ungdomsakademin alltid spelandes med pojkar som var ett år äldre, och ofta med kaptensbindeln på sin arm. Trots att han är född 1998 så var Aleñas stora idol Rivaldo och han följde noga hur Iniesta och Xavi spelade, vilket speglar sig i hur Aleña själv spelar, med ett fantasifullt kortpassningsspel och en stor förståelse för tid och rum. När han fick chansen i fjol tog han den verkligen och denna säsong lär möjligheterna bara bli större.



Riqui Puig

Under Förra säsongenen fick Riqui sina första chanser med a-laget och även om han fortfarande ser väldigt mycket ut som ett barn så kontrollerade han hela mittfältet och imponerade stort. Riqui kom till Barça när han var 14, han är född 1999 i Matadepera utanför Terrassa. Samma lilla by där Xavi Hernández växte upp och för Riqui var Xavi inte bara hans barndomsidol utan även någon han känt hela sin uppväxt. Precis som Xavi är Riqui en typisk Barcelona spelare, en liten men väldigt intelligent mittfältare. Denna säsong kommer han fortsätta spela med klubbens B-lag, men fansen hoppas få se honom få ytterligare chanser med a-laget.

Försäsong

Resultat:

Barcelona v. Chelsea 1-2

Vissel Kobe v. Barcelona 0-2

Barcelona v. Arsenal 2-1

Barcelona v. Napoli 2-1

Napoli v. Barcelona 0-4



Kommentar: Barcelona har haft en stark försäsong där man gjort det som förväntas. Valverde har roterat runt mycket, testat och gett alla spelare tid och man har vunnit nästan alla sina matcher. Som vanligt kommer förväntningarna vara skyhöga inför den kommande säsongen med målet att vinna allt som går att vinna.

——————

REAL SOCIEDAD



Stad: San Sebastian

Smeknamn: La Real, Erreala, Txuri-urdines

Arena: Reale Seguros Stadium (Anoeta)



Tröjor

Hemma: Blå/vit-randiga

Borta: Gröna





Förra säsongen

Placering: 9:a 50 poäng

Kommentar: Real Sociedad hade en stuff start på säsongen och redan i december valde klubben att sparka tränaren Asier Garitano. Under den tidigare b-lagstränaren Imanol som framgångsrikt fick resultaten med sig. Det var dock tydligt under hela säsongen att Real Sociedad, med den yngsta truppen i ligan, saknade någon riktig ledare. Efter att kaptenen Xabi Prieto säsongen innan lagt skorna på hyllan har ingen riktigt lyckats ta över ledarrollen och styra det unga laget.



Tränare: Imanol Algualcil

Imanol tog sig som spelare upp genom Real Sociedads akademi och selade 113 matcher för klubbens a-lag mellan 1990 och 1998. Han återvände senare 2011 för att träna klubbens juvenil och senare även b-laget. Redan i mars 2018 fick Imanol smaka på att vara huvudtränare för Real Sociedad då han steg in temporärt efter att Eusubio Sacristan fått sparken. I december 2018 var det dags igen, den här gången efter att Asier Garitano fått sparken och den här gången var det inte temporärt. Han startade på bästa möjligtvis genom att besegra Real Madrid och gå åtta matcher utan förlust. La Real slog till och med för en Europaplats, men Imanol har även haft sina kritiker då bra resultaten inte alltid reflekterat nivån som laget spelat på.



Den nya klubbikonen:

Efter att Real Sociedads största och viktigaste spelare i klubbens historia Xabi Prieto lagt skorna på hyllan tog Mikel Oyarzabal över hans ikoniska #10. Oyarzabal har varit i klubben sedan han var 14 år gammal och även om han bara är 22 år gammal blir detta han femte säsong med klubbens a-lag och han har redan hunnit säga nej till flera lukrativa erbjudanden. Att han valt att ta över Prietos nummer 10 ses även i San Sebastian lite av ett statment från den unga talangen, att han vill gå i Prietos fotspår, om det betyder att spela hela sin karriär i Real Sociedad det återstår att se.





Mest intressanta nyförvärv:



Alexander Isak (Borussia Dortmund)

Svensken har skapat stora förväntningar på sig själv i San Sebastian, inte bara ha 19-åringen en otrolig statistik bakom sig i sina tidigare klubbar utan har imponerat stort under försäsongen med Real Sociedad. Förra säsongen hade La Real flera problem i offensiven och när Willian José inte spelade hade en dålig dag så tappade man allt framåt. Detta måste ses om en perfekt värvning för både Isak och Real Sociedad. Den baskiska klubben får en målfarlig kreativ fläkt i sitt anfallsspel och Isak får fortsätta att utvecklas på den högsta nivån och i en klubb känd för sin ungdomsutveckling.



Martin Ødegaard (Real Madrid)

La Real har även värvat ett annat skandinaviskt underbarn i Martin Ødegaard som kommer på lån från Real Madrid, detta kommer bli den tredje säsongen i rad som normannen lånas ut från Real Madrid men den första då han får speltid i LaLiga vilket mycket väl kan generera i ett riktigt genombrott.



Portu (Girona)

En annan stark värvning som Real Sociedad har gjort den här sommarn är Portu från Girona. Han var en nyckelspelare när katalanerna tog steget upp i LaLiga 2017, han gjorde sen 20 mål och sju assists i högsta divisionen för Girona. En mångfaldig spelare som redan gjort ett bra avtryck i sina nya klubb och redan hunnit anpassa sig väl.



Zubieta

Real Sociedad har även en av de bästa ungdomsakademierna inte bara i Spanien utan i världen. Zubieta är klubbens hjärta och över fem senaste säsongerna har 42 spelare som kommit från akademin spelat i Europas fem största ligor.





Försäsong

Resultat:

Lagun Onak v. Real Sociedad 0-5

Racing Club v. Real Sociedad 1-0

Nottinham Forest v. Real Sociedad 2-2

Millwall v. Real Sociedad 3-3

Real Sociedad v. Alavés 1-0

Watford v. Real Sociedad 2-1

Real Sociedad v. Osasuna 2-0

Real Sociedad v. Eibar 1-2



Kommentar: Real Sociedad är ett av de mest spännande lagen inför säsongen, man många intressanta och starka värvningar. Det tillsammans med talangfulltrupp laget redan ger stor optimism för en härlig säsong. Målet är att ta en Europaplats och göra bättre än förra säsongen.

——————

LEVANTE UD



Stad: Valencia

Smeknamn: Granotas

Arena: Ciutat de Valencia

Tröjor

Hemma: Blå/röd randiga.

Borta: Blå/vit randiga, en hyllning till den tröja Levante bar när de vann Copa de la Republica 1937.

Tredjeställ: Gråa med små grodor på.

Förra säsongen

Placering: 15:e, 44 poäng.

Kommentar: Levante var delaktiga i några av LaLigas mest underhållande matcher under Förra säsongenen, på både gott och ont. De spelade en härlig anfallsrik fotboll där främst José Luis Morales stod för spektakulära mål. Däremot hade man ligans näst sämsta försvar vilket gjorde att man tvingades ner i en kamp om överlevnad i högsta divisionen, situationen blev dock aldrig riktigt kritisk och man klarade till slut relativt säkert kontraktet.



Tränare: Paco Lopez

I mars 2018 blev b-lagstränaren Paco Lopez temporärt upptagen för att ta hand om a-laget efter att Juan Ramón Muñiz hade fått sparken. Då hade Levante endast vunnit en match av 22 och Paco Lopez hade tidigare främst tränat Levante, Villarreal och Valencias b-lag i den spanska tredjedivisionen. När säsongen var slut hade Lopez Levante tagit 22 poäng av 22 möjliga, de hade vunnit mot Real Madrid på Bernabeu och brutit Barcelonas svit på 43-matcher utan förlust. Den temporära lösningen blev mer permanent. Under sin första hela säsong under Förra säsongenen sattes Paco Lopez dock verkligen på prov, efter en bra start hamnade Levante i en svacka och de såg ut att åka ner i nedflyttningsstriden, men innan det blev riktigt turbulent lyckades man styra om skutan och säkra LaLiga avtalet för ännu en säsong.

Kapten: José Luis Morales

Levante kaptenen föddes i Madrid och blev som 10-11 åring ratad av Real Madrids ungdomsakademi, istället spelade han i sitt kvarterslag ända upp till 23-årsålder då Levante visade intresse och värvade Morales till sitt b-lag. Han lånades därefter ut till Eibar som vid tillfället spelade i den spanska andradivisionen och var en av nyckelfigurerna i deras historiska avancemang till LaLiga. När Morales säsongen efter återvände till Levante och gjorde sin första säsong i den spanska högsta divisionen gjorde han även sitt första LaLiga mål mot just Eibar. Därefter har målen inte slutat komma och idag är han den bästa LaLiga målskytten i klubbens historia. Han bär kaptensbindeln och har fått smeknamnet “El Comandante” befälhavaren, efter att ha tagit kommandot när Levante var i en av sina mörkaste stunder och nere i den spanska andradivisionen, Morales bar då laget på sina axlar och tog dem tillbaka till LaLiga. Det ledde till att han fick smeknamnet av sina lagkamrater och idag firar han alla sina mål med en honnörsgest.



Mest intressanta nyförvärv: Oscar Duarte (Espanyol/gratis)

Försvaret var utan tvekan Levantes största problem under Förra säsongenen vilket gör att den mest intressanta värvningen är just på mittbacken. Oscar Duarte kommer gratis efter att ha sett ut sitt kontrakt med Espanyol. Costaricanen har spenderat de sense tre säsongerna med Espanyol där han var en given startspelare under sina två första, under Förra säsongenen stod däremot en korsbandsskada och sedan Mario Hermosos otroliga framfart i vägen för Duartes speltid. Sedan tidigare har han erfarenheter av att spela i såväl Europa League som Champions League för Club Brugge och är dessutom landslagsman med två VM-slutspel i bagaget för Costa Rica. Han förväntas bilda mittbackslås med Ruben Vezo som var på lån hos Levante förra säsongen från Valencia men som man nu valt att köpa.



Andra nämnvärda värvningar: Miramón (Huesca, gratis), Melero (Huesca), Sergio Leaon (Real Betis), Hernani (Porto, gratis)



Smeknamnet: Granotas

Levante kallas för Granotas, grodorna, ett smeknamn som kommer från det att klubbens gamla arena Estadio de Vallejo, låg precis vid en flodbank fylld med grodor som ofta tog ett besök på planen. Klubben har idag två grodor som maskotar, “Blau” och “Grana”, namnen kommer från ordet “Blaugrana” som är det katalanska namnet för klubbens färger, blått och vinrött. Blau är en blå groda som har en stark personlighet, en krigare och drömmare medan Grana är en vinröd gjorda som är smart, intelligent, realistisk och insiktsfull. Målet med Blau och Grana är bland annat att försöka föra få att klubbens värderingar till de yngre supportrarna.





Försäsong

Resultat:

Levante v. Villarreal 1-2

Real Murcia v. Leavnte 0-1

Levante v. Almería 2-0

Huesca v. Levante 1-1

Stade Brestois v. Levante 1-1

Elche v. Levante 1-1

RCD Mallorca v. Levante 1-2



Kommentar:

Mål att klara kontraktet så tidigt som möjligt.

——————



RCD ESPANYOL



Stad: Barcelona

Smeknamn: Periquitos

Arena: Estadi Cornellà-El Prat





Tröjor

Hemma: Den blåvita tröjan är inspirerad av den tröja Espanyol bar när de van sin första cuptitel 1929

Borta: Grön med blåvitt rand

Tredjeställ: Trefärgad i rosa, vit och mörkblå.

Med Espanyol tillbaka i europaspel har man valt att ha samma färger i borta och tredjestället som sist man spelade i Europa 2006/07, då man tog sig hela vägen till en Uefacupfinal.

Förra säsongen

Placering: 7:e, 53 poäng.

Kommentar: Espanyol var kanske den allra största överraskningen underFörra säsongenen. De klev in med en av de på pappret svagaste trupperna i hela ligan, men dåvarande tränaren Rubi lyckades får i stort sett varenda spelare att överprestera och Espanyol lyckades till och med toppa ligan under en period.



Tränare: David Gallego (NY)

Efter att Rubi valt att lämna klubben för Real Betis har man valt att ge jobbet till den tidigare b-lagstränaren David Gallego. Han kom till klubben 201f3 som tränare för deras U18-lag innan han 2016 tog över b-laget. 2018 fick Gallego sin första erfarenhet av att leda Espanyols a-lag, när han temporärt tog över efter att Quique Sánchez Flores blivit sparkad. Det blev fem matcher och inte en enda förlust, 4 vinster och en oavgjord. Gallego återvände sedan till b-laget där han fortsatte att imponera och han har nu kritat på ett två årskontrakt som Espanyols huvudtränare och känner redan många av sina spelare väl, då han i varit högst delaktig i att forma flera av dem i Espanyols akademi däribland Marc Roca, Óscar Melinda, Álex López och Javi Puado.



Mest intressanta nyförvärv: Matías “El Monito” Vargas

En spelare att hålla ett extra öga på denna säsong i LaLiga är Matías Vargas som Espanyol har värvat från Vélez Sarsfield, “El Monito” som han kallas har lyst i den argentinska ligan. En elektrisk och väldigt smart ytterspelare som må vara liten men samtidigt är väldigt fysiskt stark.





Andra nämnvärda värvningar: Bernardo Espinosa (Girona), Ander Iturraspe (Athletic Club)



Dani Jarqué #21

Det är i år tio år sedan Espanyol tragiskt förlorade sin kapten Dani Jarqué, som under försäsongsträningen i Italien kollapsade på sitt hotellrum tillföljder av ett hjärtfel. Jarqué, som bara blev 26 år gammal, var en nyckelspelare när Espanyol vann Copa del Rey 2006 och tog sig till final i Uefa Cupen 2007. Han hade tagit sig upp igenom klubbens ungdomslag och blivit utnämnd till kapten inför den nya säsongen. I Espanyol glömmer man aldrig sin nummer 21 och idag bär träningsanläggningen hans namn. Vid match minut 21 under varje hemmamatch applåderar supportrarna och varje kapten i samtliga lag i klubben bär en kaptensbindel med Jarqués nummer 21 tryckt på.



Ungdomsakademin

Espanyol har en av Spaniens bästa och kanske mest underskattade ungdomsakademier. Den här säsongen innehåller a-lagstruppen hela 12 spelare från de egna leden. Tre av de nyligen upptagna spelare värda att ha ett extra öga på är:



Lluis López (1997)

Kom till Espanyol som 8-åring och har burit kaptensbindeln igenom alla ungdomslagen. Han säger själv att han identifierar sig mycket som spelare och ledare med Dani Jarque, som han såg spela på Montjïuc som liten. López gjorde sin LaLiga debut förra säsongen när han spelade 90 minuter mot Eibar.



Adrià Pedrosa (1998)

Började spela i sitt första lag, Castelldefels, när han bara var tre år gammal. Pedrosa kom till Espanyol som 16-åring och tog samma år en plats i det spanska ungdomslandslaget. Fick sin debut i LaLiga förra säsongen när han spelade 90 minuter mot Real Betis. Han gjorde även ett otroligt solo mål på Atletico Madrid.



Pol Lozano (1999)

Kom till Espanyol redan som sex-åring och detta blir hans fjortonde säsong i klubben. Han har varit motorn i b-laget och är en mittfältare som David Gallego tycker väldigt mycket om. Även målskytt under försäsongen med Espanyol.





Försäsong

Resultat:

CF Perlada v. Espanyol 0-6

RC Lens v. Espanyol 1-3

Sheffield Wednesday v. Espanyol 2-2



Kommentar: Det kommer bli väldigt svårt för Espanyol att överträffa förra säsongens bedrifter. Inte minst då lagets framgångar förra säsongen främst kom tack vare nyckel trio av Mario Hermoso, Borja Iglesias och Marc Roca av dem är endast Marc Roca kvar i laget. Det kan med andra ord bli en riktigt tuff säsong för Espanyol.



——————

CELTA DE VIGO



Stad: Vigo

Smeknamn: Celeste

Arena: ABANCA Balaídos (Estadio de Balaídos)

Tröjor

Hemma: Ljusblå med vinröda detaljer

Borta: Vinröda med en ljusblå tjock rand

Förra säsongen

Placering: 17:a, 41 poäng.

Kommentar: Det var mycket som inte stämde för Celta de Vigo under förra säsongen. Inför säsongen tappade man flera nyckelspelare som man varken under sommaren eller januarifönstret lyckades ersätta. Två gånger om experimenterade man med tränare utan LaLiga erfarenhet och som helt enkelt inte höll måttet. Trots flera talangfulla spelare så saknade Celtas trupp både på planen och vid sidlinjen erfarenhet och det hela ledde till en enorm kollaps. Försvarsspelet som länge varit lagets största svaghet blev blottat mer än någonsin och det enda som egentligen gjorde att hoppet inte förlorades helt och hållet stavas Iago Aspas. Med största sannolikhet hade Celta de Vigo inte varit ett LaLiga lag den här säsongen hade det inte varit för Aspas.



Tränare: Fran Escribá

Escribá var den tredjetränaren som Celta vände sig till under förra säsongen efter att först Antonio Mohamed och sedan Miguel Cardoso hade totalt misslyckats och fört laget till en så kritisk situation att det inte såg ut att finnas många utvägar från en stundande degradering. Escribá som har flera års erfarenhet av att träna i LaLiga var det säkra valet och enda hoppet för Celta efter de två misslyckade experimenten. Med Escribá kom för första gången under säsongen lite struktur till Celtas spel och man lyckades med nöd och näppe hålla sig kvar i högsta divisionen och undvika ett av de största fiaskona i klubbens historia.

Kapten: Hugo Mallo

Celtas kapten är en av få spelare som förtjänar lite beröm för Förra säsongenen, då han var en av få som aldrig gav upp, och Hugo Mallo skulle aldrig ge upp när det gäller Celta. Han har spenderat hela sin karriär i den ljusblå-tröjan och man kan inte ha ett större Celta-hjärta. I sommars firade han sitt bröllop med Celta-blå rökbomber. Vid 28-års ålder kommer detta att bli Mallos tionde säsong i Celtas a-lag och under de har han fått vara med om allt. Han debuterade som 18-åring i ett Celta som då slogs för överlevnad i den spanska andradivisionen, var en av nyckelspelarna för att föra Celta tillbaka till LaLiga. Som 25-åring tog han över kaptensbindeln och förde senare laget till semifinal i Europa League.



Stjärnan: Iago Aspas

Det går inte att poängtera nog hur viktig Iago Aspas är, inte bara för dagens Celta, utan för klubbens historia. Som åttaåring ljög han om sin ålder för att få provspela och gråtandes ringde han senare till klubben för att berätta sanningen, men de brydde sig inte, lilla Iago hade imponerat så pass att det inte fanns någon tvekan. Det var kanske det bästa beslut som Celta de Vigo någonsin gjort. För vid 21-års ålder räddade Iago Aspas, med två mål i sin debut, Celta från att åka ner i den spanska tredjedivisionen. Något som med stor sannolikhet hade satt klubben i konkurs. Iago Aspas blev redan där och då Celta fansens största hjälte.



När han lämnade klubben för Liverpool 2013, hade han redan gjort 36 mål på 139 matcher och när han återvände två år senare fortsatte showen. Men säsongen 2018/19 slår nog allt, trots den längsta skadan i karriären som höll Aspas borta i tremånader, stod han för 20 mål och 6 assist på 27 matcher. Då är målen och assisten en ytterst liten del i det Aspas bidrog med i Celtas spel och få gånger har ett lag varit så beroende av en enda spelare som Celta var av Aspas. Utan honom tog Celta 4 poäng på tre månader, med honom tog de 37 av sina totalt 41 poön. För tredje säsongen i rad blev Aspas den bästa spanska målskytten i LaLiga



Mest intressanta nyförvärv:

Ett av de stora problemen för Celta under förra säsongen var att flera spelare tydlig tänkte mer på sina egna karriärsval än den pågående säsongen och lagets situation. Det kommer med stor sannolikhet inte vara ett problem den här säsongen. Majoriteten av sommarens värvningar har nämligen varit att ta hem spelare som tränats i klubbens ungdomsakademi och Celta har nu en trupp med 11 spelare från de egna leden.

Denis Suárez (Barcelona)

Denis Suárez är en av de största talangerna som kommit upp i Celtas egna led, men han har aldrig tidigare spelat för klubbens a-lag. Som 17-åring lämnade Denis Celta för Manchester City då klubben var i stora ekonomiska problem och behövde pengarna. Även under tiden när han var i FC Barcelona pratade Denis Suárez om barndomsdrömmen att en dag få spela för Celtas a-lag, något som nu blir verklighet.



Santi Mina (Valencia)

Santi Mina kom till klubben när han var 10 år och slog igenom i a-laget med dunder och brak som 17-åring, då han blev den yngsta LaLiga målskytten i klubbens historia och senare den yngsta spelaren på över 80 år att göra fyra mål i en LaLiga match. Efter några säsonger i Valencia kommer även han nu tillbaka.



Josep Aidoo (Genk)

För svenska ögon är Josep Aidoo en annan intressant värvning som Celta har gjort. Aidoo som tidigare spelat för Hammarby förväntas hjälpa galicierna att få ordning på sitt bedrövliga försvar.





Försäsong

Resultat:

Celta v. Lugo 3-0

Celta v. Lille 1-0

Unión Berlín v. Celta 1-1

Unión Berlín v. Celta 0-3

Celta v. Tenerife 0-1

Celta v. Lazio 1-2



Kommentar: Det ska mycket till för att Celta ska hamna i en lika katastrofal situation som förra säsongen. För det första har man nu en erfaren tränare som vet vad han håller på med, man har även en trupp full med spelare vars hjärta slår för klubben. Iago Aspas fortsätter att vara på en nästan omänsklig nivå. Man har förstärkt i försvaret och målet bör vara inriktad på minst mittenträsket.





——————

GRANADA



Stad: Granada

Smeknamn: Nazaries

Arena: Estadio Nuevo Los Cármenes



Tröjor

Hemma: Röd/Vita med horisontala ränder

Borta: Helvit

Tredjeställ: Mörkblå

Förra säsongen

Placering: 2:a, 79p i Segunda Division

Kommentar: Granada hade länge grepp om andraplatsen, som betyder direkt uppflyttning, men det dröjde till den absolut sista omgången innan man matematiskt kunde säkra LaLiga-platsen. Med endast 27 insläppta mål, hade man dessutom det starkaste försvaret i hela ligan.



Tränare: Diego Martínez

Granada har LaLigas yngsta tränare då Diego Martínez med sina 38 år är den enda under 40. Född I Vigo spenderade han sina ungdomsår spelandes för Celta och senare Cadiz men la skorna på hyllan redan som 20-åring och påbörjade då sin tränarkarriär. 2009 gav Sevillas kända sportchef Monchi honom uppdraget att träna Sevillas ungdomslag och 2014 tog han över klubbens b-lag, räddade dem från att åka ur tredjedivision och tog dem säsongen där på upp i andradivisionen. Därefter tränade han Osasuna innan han förra säsongen tog över Granada och tog upp dem i LaLiga. Detta kommer bli hans första säsong i den spanska högsta divisionen.

Kapten: Víctor Díaz

Granadas kapten kom upp igenom Sevillas ungdomslag och har spenderat majoriteten av sin karriär i olika lag i den spanska andradivisionen. 2016 var han med och tog Leganés upp i LaLiga för första gången i klubbens historia och gjorde även deras allra första LaLiga-mål. 2017 kom han till Granada och har även där varit en nyckelspelare när man vann uppflytning till högsta divisionen.

Mest intressanta nyförvärv: Roberto Soldado (Fenerbahçe)

Granada har varit aktiva under sommarens transferfönster men det namn som står ut allra mest är självfallet Roberto Soldado. En riktig LaLiga-räv. Soldado kom upp genom Real Madrids ungdomsakademi och har spelat LaLiga fotboll för Real Madrid men även Osasuna, Getafe, Valencia och Villarreal. 34-åringen kommer därmed till Granada med massor av erfarenheter.

Andra nämnvärda värvningar: Darwin Machís (Cadiz)



Maradona x3 och Malmö FF

En rolig anekdot i Granadas fotbollshistoria är att de är det enda laget som haft de tre Maradona bröderna spelandes för dem. Det skedde den 18:e November 1987. Granada som vid tillfället var ett bottenlag i andradivisionen hade precis värvat Lalo Maradona och fick iden att bjuda in Diego och Hugo Maradona för en vänskapsmatch. Matchen spelades inför 30.000 på läktarna och motståndet det stod ingen mindre än Malmö FF för. Lalo Maradona gjorde sitt första mål för klubben assisterad av Diego, som själv gjorde ett fantastiskt frisparksmål. Granada vann matchen med 3-2. Säsongen, med endast en Maradona i laget, gick däremot värre då man åkte ur andradivisionen och Lalo han lämnade klubben efter bara en säsong.





Försäsong

Resultat:

Granada v. Reading 1-0

Granada v. Real Jaén 2-0

Alcorcón v. Granada 0-1

Granada v. Almería 1-0

Real Valladolid v. Granada 1-2

Granada v. Las Palmas 2-0

Granada v. Sevilla 2-1



Kommentar: Granada har matchats hårt under försäsongen med motstånd från LaLiga och Segunda samt Championship och det är därför imponerande att man vunnit samtliga matcher. Vilket gör att de faktiskt är det LaLiga-lag med allra bäst försäsongsresultat. Målet för säsongen kommer dock bli att försöka hålla sig kvar i högsta divisionen och det lär inte bli någon enkel uppgift.

——————

REAL BETIS



Stad: Sevilla

Smeknamn: Béticos, Verdiblancos

Arena: Benito Villamarín



Tröjor

Hemma: Grön/vit-randig

Borta: Helsvart

Tredjeställ: Rosa med en grön rand

Förra säsongen

Placering: 10:a, 50 poäng.

Kommentar:

Det de flesta nog kommer ihåg från Real Betis säsong var hur de åkte till Camp Nou och chockade FC Barcelona med en 4-3 vinst, en match som gjorde att många Barça fans ville byta tränare med Real Betis. Men Quique Setién var inte riktigt lika populär hos Betis fansen som flera gånger under säsongen krävde hans avgång. Med en av de bäste trupperna på många år var förväntningarna stora och man tyckte helt enkelt inte att Setién utnyttjade det han hade till sitt förfogande på bästa vis. Det blev en intern konflikt i klubben om Setién skulle få vara kvar eller inte och den av fansen mycket omtyckta sportchefen Serra Ferrer vann till slut den fighten vilket ledde till att Setién fick lämna klubben. Dock hade relationerna i klubben blivit så infekterade att även Serra Ferrer kände sig tvingad att lämna, vilket i det långa loppet lär bli en enorm förlust för klubben.



Tränare: Rubi (NY)

Rubis karriär satte fart på allvar när han 2012/13 startade revolutionen hos Girona, först genom att rädda dem från att åka ur andradivisionen till att säsongen därpå ta dem till deras då bästa säsong någonsin, endast en play-off match ifrån att gå upp i LaLiga. 2017/18 tog han Huesca upp i LaLiga för första gången i klubbens historia och inför förra säsongen tog han över Espanyol. Den trupp som Rubi hade då såg på pappret inte speciellt stark ut och många förväntade sig en tuff säsong för Espanyol, men han lyckades få nästan alla sina spelare att överprestera vilket gjorde Espanyol till en av säsongens största överraskningar.





Kapten: Joaquín Sánchez

Betis-kapten är en legendar både i klubben och i LaLiga. Endast fem spelare har i historien spelat fler LaLiga matcher än Joaquíns 516. Denna säsong har han dessutom möjlighet att klättra ytterligare på listan då endast 7 matcher krävs för att passera Manolo Sanchez och 26 respektive 27 matcher för att även passera Paco Buyo och Eusebio Sacristan. Han har nått framgångar med Valencia och spelat Champions League med Málaga, men Joaquín är Real Betis. Han kom upp genom klubbens ungdomsakademi och debuterade i a-laget 2000, blev ordinarie direkt och hjälpte laget att ta sig upp i LaLiga. När han gifte sig 2005 hade han den nyvunna Copa del Rey bucklan med Betis färger uppe vid altaret. 2017 blev han klubbens sjätte största aktieägare då han investerade 1,2 miljoner, på frågan ”varför” svarade Joaquín “för klubben är mitt liv”. Han symboliserar Betis med sin passion, galenhet, underhållning och väldigt vackra fotboll. Detta utstrålades inte minst i förra säsongens Sevilla derby där Joaquin från bänken kom in och avgjorde, han behövde bara fem minuter och en touch. Sen firade han genom att dra av sig tröjan och skrika så att huvudet höll på att exploderad. Vid 38 års ålder kan detta mycket väl bli hans sista säsong och om det blir som resten av hans karriär så kommer det att bli en riktig show.



Mest intressanta nyförvärv: Borja Igesias (Espanyol)

Borja Iglesias eller “El Panda” som han kallas har haft en riktig raketkarriär de senaste tre säsongerna. Säsongnen 2016/17 gjorde han 34 mål för Celta de Vigos b-lag i den spanska tredjedivisionen. 2017/18 blev det 22 mål för Real Zaragoza i den spanska andradivisionen och under sin första riktiga LaLiga säsongen 2018/19 gjorde Borja 17 mål för Espanyol. Tre säsonger, tre divisioner, tre lag och 73 mål. Borja var utan tvekan en av förra säsongens stora sensationer i LaLiga och en av anledningarna till att Rubis Espanyol gick så bra, nu följer han sin tränare till Real Betis och var det något Betis saknade förra säsongen så var det en riktigt vass målskytt.



Andra nämnvärda värvningar: Nabil Fekir (Lyon), Alex Moreno (Rayo Vallecano)





Försäsong

Resultat:



Real Betis v. Sheffield United 0-1

Real Betis v. Porto 1-1

Real Betis v. Portimonense 2-1

Queretaro v. Real Betis 0-2

Puebla v. Real Betis 2-0

Raja Athletic Club v. Real Betis 0-1

Real Betis v. Las Palmas 1-0

Deportivo v. Real Betis 1-0



Kommentar: Försäsongen har inte varit den bästa för Betis men med en stark trupp är förväntningarna höga och en europaplats är det som fansen vill se. Tillskillnad från hur det såg ut under förra säsongen så kommer Rubi återinföra 4-3-3 vilket bör göra att Cristian Tello kommer in i sitt rätta element igen och med Borja Iglesias i laget ska man nog även lyckas bli mer effektiva.





——————

SEVILLA



Stad: Sevilla

Smeknamn: Sevillistas, Blanquirrojos

Arena: Ramón Sánchez Pizjuán





Tröjor

Hemma: Helvit

Borta: Röd

Tredjeställ: Blå

Förra säsongen

Placering: 6:a, 59 poäng.

Kommentar: Ännu en gång började Sevilla säsongen med en tränare och avslutade den med annan. Pablo Machíns Sevilla började säsongen starkt och ledde LaLiga efter åtta spelade omgångar. Men efter några dåliga resultat som gjorde att man åkte ner till sjätteplats samt misslyckande i Europa League där man blev utslagna i sextondelen så blev Machín sparkad. Joaquín Caparrós, som vid tillfället var sportchef, tog över för resten av säsongen och Sevilla slutade säsongen på just en sjätteplats.



Tränare: Julen Lopetegui (NY)

Det de flesta tänker på när de hör namnet Julen Lopetegui är hur han blev sparkad av det Spanska fotbollsförbundet precis innan VM skulle kicka igång och hans stora misslyckande i Real Madrid. Men det vore fel att döma Lopeteguis personlighet och tränarförmågor efter de händelserna. Det som hände med Spanien och Real Madrid speglar helt enkelt inte den tränare som Lopetegui alltid varit. Det är något som Sevillafansen har börjat inse den här sommaren, för många var skeptiska när Lopetegui presenterades som ny huvudtränare men redan under försäsongen har han börjat förändra den bilden med ett lag som visar upp både en övertygande och rolig fotboll.





Kapten: Jesús Navas

Sevillas kapten kom upp genom klubbensungdoms akademi och är idag den spelare som spelat flest officiella matcher i Sevillas historia. Förutom fyra säsonger i Manchester City har hela Jesús Navas fotbollskarriär varit på Sánchez Pizjuán. När han återvände till klubben 2017, valde han att bära Antonio Puertas nummer 16. Puerta var en av Spaniens största talanger, en nyckelspelare i Sevillas två första Uefacup vinster, som tragiskt kollapsade på planen och senare avled, endast 22 års gammal, till följd av en hjärtattack år 2007. Puerta var bara ett år äldre än Navas och en av hans nära vänner.



En speciell kaptensbindel

Den här säsongen kommer Jesús Navas att bära en speciell kaptensbindel, med texten Puerta 16 och Reyes 10, för att hylla två av sina vänner, före detta lagkamrater och två av de största talangerna som kommit fram genom Sevillas ungdomsakademi. Den ena är Antonio Puerta. Den andra José Antonio Reyes som tragiskt omkom i en bilolycka denna sommar endast 32 år gammal.



Supersportchefen: Monchi

Sevilla har kanske fotbollsvärldens mest kända sportchef. När man år 2000 åkte ner i den spanska andradivisionen fick Monchi uppdraget att utveckla klubbens ungdomsakademi och skapa ett scouting system i och utanför Spanien. Under 17 år översåg han en otrolig förvandling, inte bara tog sig Sevilla tillbaka till den spanska fotbolls finrum utan de skulle även skapa historia genom att vinna Europa League fem gånger. Monchi har under åren hjäpt till att upptäcka spelare som Diego Capel, Alberto Moreno, Jesús Navas, Antonio Puerta, Sergio Ramos och José Anotnio Reyes. Han har även skapat ett nätverk med över 700 scouter över hela världen och gjort otroliga affärer för klubben med lönsamma fynd som Adriano, Dani Alves, Júlio Baptista, Federico Fazio, Seydou Keita och Ivan Rakitić, som gett vinst på cirka 200 miljoner euro. Men efter 17 år lämnade Monchi Sevilla 2017. Han gjorde det då han sa sig vara säker på att klubben var i goda händer, men utan honom fick Sevilla större problem än han hade förväntat sig. Så nu är han tillbaka och under sommaren har det blivit 12 nya värvningar och en ny tränare för att åter få klubben på rätt spår.



Mest intressanta nyförvärv: Oliver Torres (Porto)

Det har varit många värvningar i Sevilla sen Monchi kom tillbaka men en som står ut är Óliver Torres. Ansedd som kanske Spaniens största talang när han kom upp genom Atletico de Madrids ungdomsakademi och debuterade för klubbens a-lag 2012, samtidigt som han gjorde succé med de spanska ungdomslandslagen. En spelare med otrolig passnings skicklighet, teknik och intelligens. De senaste fyra säsongerna har han spelat för Porto och Óliver är ett av de där underbarnen som aldrig riktigt levt upp till de enorma förväntningar som funnits. Potentialen är dock där och om det är något Monchis Sevilla gjort sig kända för så är det att få det absolut bästa av spelare som ännu inte nått sin riktiga potential. Även en intressant detalj i den här värvningen är att Lopetegui känner Óliver väldigt bra då han dels var hans tränare i det spanska U19 landslaget (de vann EM tillsammans), men även under en tid i Porto.



Andra nämnvärda värvningar: Jules Koundé (Bordeaux), Diego Carlos (Nantes), Lucas Ocampos (Marseille). Sergio Reguiló (Real Madrid), Joan Jordan (Eibar)



Försäsong

Resultat:

Sevilla v. Reading 2-1

Dallas v. Sevilla 1-3

Liverpool v. Sevilla 1-2

Sevilla v. Everton 1-0

Mainz 05 v. Sevilla 0-5

Hoffenheim v. Sevilla 1-2

Hoffenheim v. Sevilla 0-4

Granada v. Sevilla 2-1

Extremadura v. Sevilla 2-2



Kommentar: Sevilla har haft en otroligt stark försäsong där man inte bara gjort bra resultat utan även visat upp en väldigt bra fotboll. Efter många tränarbyten på kort tid känns det som att vi nu äntligen kommer få se ett något mer stabilt Sevilla och det finns definitivt anledningar för Sevilla fansen att vara optimistiska. Däremot blir det intressant att se hur man klarar sig utan Pablo Sarabia och Wissman Ben Yedder som var två nyckelspelare under de senaste säsongerna. Säsongsmålet bör vara att åter ta en Europaplats i ligan.

——————

LEGANÉS



Stad: Leganés

Smeknamn: Pepineros, Lega

Arena: Butarque

Tröjor

Hemma: Vit/blå-randiga med “Soñado desde 1928” (drömmande sedan 1928) på ryggen

Borta: Gröna med “Sentimiento Pepinero” (En gurk-känsla) på ryggen

Tredjeställ: Lila med “NoALaViolenciaDeGénero” på ryggen (nej till könsrelaterat våld)

Förra säsongen

Placering: 13:e, 45 poäng.

Kommentar: Efter en svag start på säsongen så kom det stora lyftet efter vinteruppehållet och med hela ligans bästa januarivärvning i Martin Braithwaite. Och det tog ett tag innan Leganés första LaLiga vinst på säsongen kom, men när den väl gjorde det så var det något alldeles speciellt. För första gången någonsin besegrade man ingen mindre än FC Barclelona. Det var även Barça’s första förlust. Det blev till slut en historisk säsong för Los Pepineros som aldrig haft en bättre ligaplacering.



Tränare: Mauricio Pellegrino

Pellegrino tog över som huvudtränare för Leganés inför förra säsongen och det var stora skor han hade att fylla. Då lagets tidigare tränare Asier Garitano hade tagit Leganés från tredje divisionen till en LaLigaplats. Pellegrino gjorde dock en minst sagt hyfsad första säsong eller vad sägs om klubbens bästa ligaplacering någons och vinst mot både Real Madrid och Barcelona. Pellegrino startade sin tränarkarriär med Valencias ungdomslag och efter att han jobbat som assisterandetränare till Benitez i Liverpool så blev hans först huvudjobb Valencia 2012. Det varade dock inte länge, men efter några tränarjobb i Argentina återvände han till Spanien och tog Deportivo Alavés till deras första Copa del Rey final någonsin, innan han i fjol kom till Lega.





Kapten: Unai Bustinza

Bustinza kom fram genom Athletic Clubs ungdomsakademi och lånades ut till Leganés när de var i den spanska andradivisionen, efter att ha hjälpt klubben ta steget upp till LaLiga blev flytten även permanent. Under de två senaste säsongerna har han blivit en nyckelspelare och flertalet gånger utnämnts till månades bästa spelare. När han förnyade kontraktet med klubben var det för ånga en överraskning då Bustinza hade flera lukrativa erbjudande på bordet, men han trivs helt enkelt på Butarque.



Pepineros

CD Leganés har smeknamnet “Los Pepineros” vilket betyder gurkodlarna detta eftersom Leganés i alla fall brukade vara omringat av ett flertal gurkodlingar. Det är ett smeknamn och historik som fotbollsklubben och staden är minst sagt stolta över. Så deras bortaställ är i år grönt för att gurkor är gröna. Deras maskot heter SuperPepino och är en gurka. Varje sommar har man en försäsongsturnering där vinnaren får en guldgurka. Varje lag som kommer på besök till Leganés hemmaarena Butarque får dessutom en korg med närproducerad gurka.

Mest intressanta nyförvärv: Martin Braithwaite (Middlesborough)

Leganés viktigaste värvningar den här sommaren är inte några nya namn utan spelare man hade på lån redan förra säsongen. Oscar Rodriguez återvänder på ett nytt lån från Real Madrid och Jonathan Silva har man nu köpt från Sporting Clube de Portugal.



Martin Braithwaite var utan tvekan den bästa värvning som gjorde under januarifönstret i LaLiga när han kom på lån till Leganés från Middlesborough. Han kom då med ny viktig energi till laget och på fem månader och 19 matcher gjorde dansken fem mål och fem assist. Det är inte konstigt att man nu sett till att köpa loss Braithwaite.





Försäsong

Resultat:

Leganés v. Rayo Vallecano 2-2

Leganés v. Fuenlabrada 2-0

Leganés v. Raja 0-0

Littihad Tanger v. Leganés 0-2

Leganés v. Alcorcón 3-0

Amiens v. Legnaés 0-1

Leganés v. Albacete 3-1



Kommentar: Det var förväntat att Leganés skulle tappa sin stora stjärna En-Nesyri under sommaren men i skrivande stund finns han fortsatt kvar i truppen. Kan man få behålla honom och han tillsammans med Braithwaite presterar som ifjol, kan Lega mycket väl klara kontraktet ännu en säsong. Det är just det som får ses som deras mål, att hålla sig kvar.

——————

ATLÉTICO DE MADRID



Stad: Madrid

Smeknamn: Atleti, Los Colchoneros, Rojiblancos

Arena: Wanda Metropolitano



Tröjor

Hemma: Röd/vit-randiga

Borta: Helsvart med röda detaljer

Förra säsongen

Placering: 2:a, 76 poäng.

Kommentar:



Tränare: Diego Simeone

Simeone är nu på sitt nionde år som huvudtränare för Atlético de Madrid. Med ett Atleti som idag är en gigant är det svårt att komma ihåg hur annorlunda situationen var när Simeone kom julen 2011. Då var Atlético farligt när nedflyttningsplatserna i LaLiga och enligt Gabi hade man mentalt sjunkit ihop. De hade blivit en klubb som alltid misslyckades, så pass mycket att en förlorarmentalitet hade tagit över. Atlético kunde inte vinna och de hade exempelvis inte lyckats besegra ärkerivalen Real Madrid på 14 år. Under de nio åren med Simeone har allt förändrats, de har vunnit LaLiga, Copa del Rey, den spanska supercupen, Europa League x2, Europeiska supercupen x2. De har nått två Champions League finaler och på bara de senaste sex åren har man besegrat Real Madrid tio gånger. Det är få fotbollstränare som lyckats revolutionera en klubb så som Diego Simeone har gjort med Atletico de Madrid.





Kapten: Koke

Efter att Diego Godín lämnat har nu Koke fått ta över kaptensbindel. En dröm som blivit verklighet. Jorge Resurrección som han egentligen heter började spela fotboll i Atléticos fotbollsskola som sexåring och tog senare steget till klubbens akademi när han var 9. Han har spelat hela sitt liv i klubben. Tog som liten ett idolfoto med Fernando Torres och sov i ett sovrum fyllt till bredden med Atlético Madrid-posters och en Atletiflagga som hängdes i taket. Samma flagga tog Koke med sig ut på planen för att fira Copa del Rey titeln på Santiago Bernabeu, den där gången då Atleti slog Real Madrid i en final. Han gjorde sin a-lagsdebut som 17-åring och har idag spelat över 400 matcher för Atlético. Vunnit LaLiga, Copa del Rey, Europa League och fått spela tillsammans med barndomsidolen Torres. Nu får han även bära kaptensbindeln och det finns nog ingen som förtjänar det mer.



Mest intressanta nyförvärv: João Félix (Benfica)

19-åriga João Félix blev den här sommaren den dyraste värvning som Atletico de Madrid någonsin gjort då man köpte honom för 125 miljoner euro från Benfica. João Félix började i Portos ungdomlag innan han bytte till Benfica 2015, där gjorde han sin professionella debut som 18-åring när han förra säsong hjälpte Benfica att vinna ligan. Det blev 15 mål på 25 matcher under debutsäsongen. Många har höjt på ögonbrynen över hur mycket Atleti betalt för en spelare som endast har en säsong bakom sig, under försäsongen har dock João Félix prestationer knappast dragit ner på förväntningarna. Han har dessutom redan hittat ett bra samarbete med Diego Costa.



Andra nämnvärda värvningar: Marco Llorente (Real Madrid), Mario Hermoso (Espanyol)



Försäsong

Resultat:

Numancia v. Atlético 0-3

Chivas de Guadalarja v. Atlético 0-0 (4-5)

Real Madrid v. Atlético 3-7

MLS All-Star v. Atlético 0-3

Atletico de San Luis v. Atlético 1-2

Atlético v. Juventus 2-1



Kommentar:

Det kan vara enkelt att stirra sig blind på de spelare som Atlético har tappat i sommar. Nyckelspelare under de mest framgångsrika perioderna såsom Diego Godín, Juanfran och inte minst Antoine Griezmann. Men frågan är om förändringarna i Atlético var just vad Diego Simeones lag behövde. En förnyelse av truppen med nya hungriga unga spelare. Om försäsongen är något att gå på kommer Atleti bli riktigt svårslagna den här säsongen och även om det på förhand är tänkt att vara lite av en mellansäsong så är det svårt att inte bli förväntansfull över vad det här laget kan prestera.





——————

OSASUNA



Stad: Pamplona

Smeknamn: Rojillos

Arena: El Sadar





Tröjor

Hemma: Röd, inspirerad av retro-tröjor

Borta: Turkost

Förra säsongen

Placering: 1:a, 87 poäng i Segunda

Kommentar: Efter en stark säsongsavslutning kunds Osasuna säkra LaLiga-platsen med tre omgångar kvar i en väldigt konkurrenskraftig Segunda Division. De gick också hela vägen och vann divisionen, för att efter två säsongers frånvaro nu kunna återvända till den spanska högstadivisionen.



Tränare: Jagoba Arrasate

Efter en spelarkarriär i de lägre spanska divisionerna kom Arrasate 2010 till Real Sociedad för att träna klubbens ungdomslag. 2012 fick han gå upp i a-laget som assisterande till Philippe Montanier och den kommande säsongen blev Arrasate huvudtränare. 2015 tog han över Numancia och 2018 var de endast ett play-off-slutspel ifrån att gå upp i LaLiga. Säsongen därpå lyckades han däremot med den bedriften med Osasuna då den vann den spanska andradivisionen förra säsongen.





Kapten: Oier Sanjurjo

Osasunas kapten har spenderat nästan hela sina karriär i klubben. Sanjurjo kom upp genom klubbens ungdomsakademi och gjorde sin a-lags debut 2008. Få har spelat lika många matcher for Osasuna som Sanjurjo, nu på elfte säsong I klubben. Den ända säsong han inte haft den röda tröjan på sig var 2011-12 då han på lån hos Celta tog en huvudroll när laget återvände till Laliga efter fem år i andradivisionen. Men det är Osasuna som är Sarajuros lag och han har varit med dem upp och ner I ligasystemet och ständigt på planen. Under fem senaste ligasäsongerna har han endast börjat två matcher på bänken.



Mest intressanta nyförvärv: Ezequiel 'Chimy' Ávila (Huesca)

Trots att Huesca slutade sist i LaLiga så gjorde Chimy verkligen ett avtryck. Antagligen en av de spelare som gjorde flest drömmål under säsongen. Men vägen till LaLiga har varit allt annat än enkel för 25-åring. Då han växte upp i det tuffa Rosario kvarteret Empalme Graneros I Argentina. Han säger att han hade två vägar att välja mellan ett liv i kriminalitet eller fotbollen. Idag är de flesta av barndomsvännerna antingen döda eller i fängelse. Som 17-åring åkte Chimy till Spanien för att provspela med Espanyol men efter sex månader fick han åka hem igen. Vänskapen med lagkamraten Leo Franco i San Lorenzo skulle dock senare ta honom tillbaka till Spanien. Leo Franco gick till Huesca och övertalade Chimy att 2017 följa efter, vilket han gjorde och tog en huvudroll när laget för första gången gick upp i LaLiga. Chimy är en spelare som visar mycket passion och hjärtat han har ett starkt och temperament och ser alltid ut att spela som om hans liv stod på spel.



Andra nämnvärda värvningar: Adrián Lopez (Porto), Raul Navas (Real Sociedad), Facundo Roncaglia (Celta)





Försäsong

Resultat:

Amorebieta v. Osasuna 2-5

Numancia v. Osasuna 3-1

Nimega v. Osasuna 0-1

Graafschap v. Osasuna 1-2

Osasuna v. Eibar 0-0

Real Sociedad v. Osasuna 2-0

Kommentar: Genom att säkraLaLiga-platsen så tidigt har Osasuna haft tid att förbereda sig för den nya säsongen.Man har gjort många nödvändiga värvningar men även valt att behålla sin kärntrupp och att man kan behålla en nyckelspelare som Ruben García kommer bli oerhört viktigt. Om det räcker för att klara sig kvar återstår däremot att se.





——————

REAL VALLADOLID



Stad: Valladolid

Smeknamn: Pucela

Arena: José Zorrilla



Tröjor

Hemma: Lila/vit-randing med röda detaljer

Borta: Lila med smala röda ränder





Förra säsongen

Placering: 16:e, 41 poäng.

Kommentar: Det var ingen enkel säsong för Real Valladolid som länge såg ut att vara ett av lagen som skulle åka ur LaLiga, men man stärkte sig på slutet och några av ligans mest trogna supportrar kunde Ronaldos lag till slut klara sig kvar.



Tränare: Sergio González

Sergio var en framgångsrik LaLiga och landslagsspelare för Spanien. Han spenderade majoriteten av sin karriär först i Espanyol och sen som en nyckelspelare i ett av de mest framgångsrika lag som Deportivo la Coruña har haft. En andraplats i LaLiga, Champions League framgångar inkluderat den historiska comebacken mot AC Milan. Sergio gjorde även ett av målen när Depor på Real Madrids 100års dag besegrade Los Blancos med 2-1 i Copa del Rey finalen på Bernabeu. Totalt spelade han 294 matcher för Depor och blev då den spelaren med femte flest matcher för klubben. Efter att ha avslutat sin egen fotbollskarriär började Serigo tränarkarriären 2013 med Espanyols b-lag och efter endast en säsong fick han förtroendet att ta över a-laget. Det blev dock kort då endast 22 poäng på 62 matcher gjorde att han fick sparken. Det tog två år innan han tränade ett klubblag igen. April 2018 tog Sergio över Real Valladolid och hjälpte dem att ta sig upp i LaLiga.



Kapten: Javi Moyano

Valladolids kapten Javi Moyano har spenderat majoriteten av sin karriär i den spanska tredjedivisionen. 2013 hjälpte han Tenerife att ta sig upp andradivisionen och vid 27 års ålder km då hans profesionella debut. 2015 skrev Moyano på för Valladolid och var högst delaktig i att man tog sig upp i LaLiga, därmed gjorde han debut i den spanska högsta division 32 år gammal. Efter att Valladolidikonen Borja efter förra säsongen la skorna på hyllan är Moyano numera även kapten.



Ronaldo

Real Valladolids namn sattes verkligen på kartan förra september när Ronaldo (Luís Nazário de Lima) blev klubbens nya ägare. Ronaldo har uttryckt att hans mål är att göra Real Valladolid till en global klubb som fans över hela världen kan njuta av. Det är knappast något spontanköp som brassen har gjort utan det märks att gjort sin läxa när det kommer till klubben och han har redan lagt mycket i jobb projektet och vart högst delaktig i det mesta som sker i klubben. Valladolids relation till Real Madrid verkar också ha stärkts med Ronaldo, inför den nya säsongen har nämligen lånat tre spelare från Real Madrid Castilla Jorge de Frutos, Javi Sanchez och Andriy Lunin. Det har även rapporterats att Ronaldo personligen bett om Take Kubo som ryktats vara på väg till klubben,



Mest intressanta nyförvärv: Pedro Porro (Manchester City)

En riktigt spännande värvning som Valladolid gjort denna sommar är att låna in 19-åriga Pedro Porro från Manchester City. Efter att ha imponerat i Rayo Vallecano ungdomslag hade Porro flera stora klubbar efter sig, däribalnd Real Madrid, Atlético, Bayern München och Villarreal men den då 17-åriga högerbacken valde Girona. Även om han var värvad för klubbens b-lag gjorde han direkt debut I a-laget och under förra säsongen var han Eusebios mest använda spelare och gjorde sitt första professionella mål mot Real Madrid. Manchester City värvade Pedro Porro i sommar och lånade sedan direkt ut honom till Real Valladolid.



Andra nämnvärda värvningar: Sandro (Everton), Pablo Hervías (Eibar)





Försäsong

Resultat:

San José Earthquakes v. Valladolid 1-1

Cardiff v. Valladolid 1-1 (4-2)

Valladolid v. Racing 1-0

Granada v. Valladolid 2-1

Mallorca v. Valladolid 2-2

Valladolid v. Sportin Gijón 2-0

Bresica v. Valladolid 2-1



Kommentar: Även om Ronaldo vill göra Real Valladolid till ett storlag så är det en väldigt lång bit dit. Den här säsongen kommer man återigen att spela med målet att försöka säkra kontraktet i LaLiga för ytterligare en säsong. Även om försäsongen inte gett några större förhoppningar, så har man gjhort ett flertal väldigt intressanta värvningar.

——————

VALENCIA

Stad: Valencia

Smeknamn: Los Ché

Arena: Mestalla



Tröjor

Hemma: Vit med orange och svarta detaljer, inspirerad av Mestalla

Borta: Svart, med orange mönstrat bröstparti, inspirerad av den kända Valencia festligheten Las Fallas

Tredjeställ: Blå, en hyllning till de bortaställ Valencia bar 1990 till 1993

Förra säsongen

Placering: 4:a, 61poäng.

Kommentar: Valencia började förra säsongen otroligt dåligt, det var stundtals nästan komiskt hur så pass bra spelare kunde spela så dåligt, men efter en bortavinst mot Celta de Vigo släppte det mentala spöket och Valencia förvandlades in till det lag de förväntas vara. Säsongen slutade på topp med en Champions League-plats och Copa del Rey vinst.



Tränare: Marcelino

Marcelino är en tränare med en imponerande meritlista. Han startade sin professionella tränarkarriär med Sporting Gijón under början av 2000-talet och har sedan dess vunnit uppflyttning till LaLiga med Recreativo, Zaragoza och Villarreal. Han har även tagit både Racing Santander och Villarreal till europeiska framgångar. 2017 kom Marcelino till Valencia och det har varit något av en bergodalbana. Inte minst förra säsongen, då Valencia startade så dåligt att Marcelino rapporterades vare nära att få sparken runt jultid, han klarade sig kvar och vände på skutan. Valencia slutade därefter säsongen på topp då man besegrade FC Barcelona i Copa del Rey finalen.



Kapten: Dani Parejo

Valencias kapten kom upp ur Real Madrids ungdomsakademi och var så bra att klubblegenden Alfredo Di Stefano vägrade gå på Real Madrid Castillas matcher om inte Parejo spelade. Han lyckades dock aldrig på Bernabeu och gick istället till Getafe där Parejo hjälpte klubben till Europa League avancemang. 2011 skrev han på för Valencia, blott 22 år gammal, det tog lite tid men när Parejo väl hade tagit sin plats i startelvan så släppte han den inte. Att spela för Valencia de senaste åren har dock inte varit lätt med ett stort antal tränare som kommit och gått, samtidigt som pressen från fansen varit konstant. I januari 2016 gick det så långt att Parejo inte längre orkade vara kapten längre. I en intervju med The Guardian förklarade han situationen såhär “Jag var utsatt, ansiktet utåt, problemet. Om vi förlorade var det mitt fel. Det nådde ett läge där jag sa att ‘jag vill njuta av fotbollen, kämpa för mitt lag, men jag kan inte göra det. Att bära bindeln är viktigt - du representerar klubben - men det som händer just nu är onödigt. Jag har det jobbig och det skadar laget och det skadar mig’.” Han insisterar att det var det rätta beslutet just då, men idag är Parejo kapten igen. Han är Valencias ledare, deras viktigaste spelare, den kreativa motorn och han gör många mål. Förra säsongen var han antagligen Spaniens allra bästa mittfältare.



Valencias kaossommar

Valencia hade inte varit Valencia om de inte skapade lite kaos när allt för engångsskulle verkade vara lugnt. Klubbens ägare Peter Lim fick den här sommaren för sig att han ville ha lite mer makt, ungefär all makt, vad det kommer till klubbens värvningar. Något sportchefen Mateu Alemany och huvudtränare Marcelino inte tyckte var en lika bra idé. Det hela ledde till en situation där Alemany funderade på att lämna klubben och gjorde han det skulle Marcelino hänga på. Ett möte i Singapore med alla tre herrar löste för stunden problemet, men det lär inte ta slut här. Lim vill nu sälja Rodrigo Moreno till Atlético något som Alemany och Marcelino absolut inte vill.



Mest intressanta nyförvärven:

Maxi Gómez (Celta de Vigo)

Uruguayanen har gjort ett stort avtryck sedan han kom till Spanien, 31 mål på 71 matcher för Celta de Vigo talar sitt tydliga språk, lägg därtill ett flertal assister. Det är ingen tvekan om att 22-åringen har en stor potential. Däremot finns det en del osäkerhet hur väl han klarar av motgångar, under förra säsongen när Celta behövde honom som allra mest då Iago Aspas var skadad, då försvann Maxi Gómez helt och hållet.



Jasper Cillesen (FC Barcelona)

En perfekt värvning för både Cillessen och Valencia. Holländaren är onekligen en väldigt bra målvakt men med Ter Stegen framför sig i Barcelona blir det inte mycket speltid. Något som Cillessen kommer få i Valencia där han blir förstaval och Los Ché får då en riktig toppmålvakt.





Försäsong

Resultat:

Monaco v. Valencia 1-0

Sion v. Valencia 0-3

Sporting Clube de Portugal v. Valencia 1-2

Brighton v. Valencia 2-1

Leverkusen v. Valencia 1-2

Valencia v. Iner 1-1



Kommentar: Valencia är nog det mest oförutsägbara laget i LaLiga de har möjligheterna att ha en kanonsäsong och utmana i den riktiga toppen, men de kan också totalt kollapsa och slåss botten. Målet måste Europa när man går in i den här säsongen.



——————

GETAFE



Stad: Getafe

Smeknamn: Azulones

Arena: Coliseum Alfonso Perez



Tröjor

Hemma: Blå

Borta: Röd

Tredjeställ: Gul





Förra säsongen

Placering: 5:a 59 poäng.

Kommentar: Getafe var utan tvekan en av säsongens stora sensationer och det såg länge ut som att man skulle sluta i topp fyra. Prestationen blir bara än mer imponerande när man tänker på att Getafe har en av de minsta budgeterna i hela ligan och för två säsonger sen var ett bottenlag i andradivisionen. Nu ska man spela Europafotboll igen.



Tränare: José Bordalás

Getafes tränare är både en av ligans bäst klädda som en av de absolut bästa. Det kan inte poängteras nog den påverkan han har haft sedan han kom till klubben. Bordálas har en 25-år lång tränarkarriär bakom sig men detta kommer bli endast hans tredje i LaLiga. Större delen av karriären har han nämligen spenderat i de lägre divisionerna av spanskfotboll. 2015-16 tog han över som huvudtränare för Deportivo Alavés i Segunda och tog dem under sin första säsong upp i LaLiga, men fick sparken. Man ansåg att Bordalás var en bra Segunda-tränare men inte mycket mera. I slutet av september 2016 kom han till Getafe som då låg allra sist i den spanska andradivisionen en mirakulös återhämtning såg dem avsluta säsongen med ett LaLiga -kontrakt, och denna gången fick Bordalás chansen även i LaLiga. Getafe överraskade alla och slutade säsongen på åttonde plats men Bordalás var inte klar där, utan tog förra säsongen Getafe till en femteplats efter att ha spenderat majoriteten av säsongen i topp 4. Han har alltså tagit Getafe från att vara sist i den spanska andradivisionen till att nu spela i Europa.





Kapten: Jorge Molina (och Jaime Mata)

Getafes kapten Jorge Molina och hans vapendragare Jaime Mata har över och över igen visat att ålder är bara ett nummer. Tillsammans är de 67 år gamla men de är även en av LaLigas mest fruktade anfallsduos. Förra säsongen stod de för 14 mål var och fem respektive sex assist. Molina gjorde sin professionella debut först som 25 åring för Polideportivo Ejido, medan Mata gjorde sin när han var 26 för Girona. Molinas LaLiga debut kom med Real Betis när han var 29. Matas med Getafe också det vid 29 års ålder. Säsongen innan hade Mata tagit Valladolid till LaLiga genom att göra osannolika 35 ligamål på en säsong.





Mest intressanta nyförvärv: Enric Gallego (Huesca)

Då det har funkat bra så här långt för Getafe att värva late-bloomers i 30-årsåldern så har de nu värvat 32 åriga Enric Gallego. Han gjorde 28 mål för Extremadura i den spanska tredjedivisionen när de vann uppflyttning till Segunda 2018. Vilket betydde att han förra säsongen fick sin professionella debut och det blev 15 mål på en halvsäsong för sen värvade Gallego i januari till LaLiga laget Huesa. Segunda och LaLiga debut samma säsong vid 32 års ålder och nu ska han spela Europa League. Det är aldrig försent.



Marc Cucurella (FC Barcelona)

Getafe värvar faktiskt också spelare under 30 och man har lånat 21-årigai Marc Cucurella från Barcelona. Försvaren som gjorde storsuccé under förra säsongen spelandes för Eibar.

Försäsong

Resultat:

Portimonesnse v. Getafe 0-0

Porto v. Getafe 2-1

Getafe v. Rayo Majadahonda 3-0

Getafe v. Sporting Gijón 1-1

Getafe v. Albacete 1-1

Getafe v. Crotone 1-0

Mallroca v. Getafe 0-0

Getafe v. Atalanta 4-1



Kommentar: Det kommer bli otroligt svårt för Getafe att matcha förra säsongens succé. Dessutom kommer man den här säsongen att spela i Europa och hur deras trupp ska klara av tre turneringar blir intressant att se. Ska man lyckas med ännu en extraordinär säsong så kommer det krävas att gamlingarna Molina och Mata fortsätter att leverera.



——————

SD EIBAR



Stad: Eibar

Smeknamn: Armaginak

Arena: Ipurua

Tröjor

Hemma: Blå/röd-randiga

Borta: En gröntröja inspirerad av San Andrés-korset i den Baskiska flaggan Ikurriña

Tredjeställ: ljusblå

Förra säsongen

Placering: 12:a 47piän

Kommentar: Eibar var ett av de mest säkra lagen under förra säsongen. De låg hela tiden på sin mitt av tabellen aldrig i närheten av någon risk för att åka ur och aldrig riktigt nära något Europaspel. De var även ett av de lagen som hela tiden verkade ha koll på vad man höll på med, alla spelare visste sin roll och skötte den på ett exemplariskt vis. Eibars LaLiga-saga fortsätter därmed denna säsong.



Tränare: José Luis Mendilibar

Detta är Mendilibars andra sejour som tränare för Eibar. Den första kom 2004-05 och då var ytterst nära ett mirakel, att ta upp lilla Eibar till LaLiga. Hans kapten var Gaizka Garitano och hans stjärna en 18-år gammal David Silva. De skulle i över ett decennium bli ihågkomna som det Eibar-lag som i tio minuter var i LaLiga. Även om Eibar misslyckades så gjorde framgången att Mendilibar fick sitt drömjobb, att vara tränare för hans Athletic Club. Drömmen varade dock bara i några månader innan han fick sparken. Han skulle senare ta Real Valladolid till LaLiga och efter korta sejourer i Osasuna och Levante återvände Mendilibar till Eibar. Då hade hans gamla kapten Gaizka Garitano gjort den omöjliga drömmen verklighet och tagit Eibar till LaLiga. Mendilibar fick uppgiften att hålla sagan vid liv, något han har gjort. Detta blir hans femte säsong med Eibar i LaLiga, klubbens sjätte i den spanska högsta divisionen. Inte bara är det fortfarande mot alla odds en LaLiga klubb, de är en klubb som på riktigt konkurrerar i LaLiga.



Kapten: Iván Ramis

Eibars kapten Ivan Ramis har varit med klubben under alla deras LaLiga säsonger då han kom 2015 efter 18 månader hos Levante. Ramis hade återvänt till Spanien från tre säsonger i England med Wigan Athletic, en erfarenhet som hade börjat med Premier League fotboll och avslutat i Championship och en knäskada. Ramis som gjorde sin LaLiga debut redan 2004 för barndomsklubben Real Mallorca, har haft stora skadeproblem de senaste tiden och förra säsongen blev det endast 16 matcher.



Mest intressanta nyförvärv: Takashi Inui (Real Betis)

Inui kom till Eibar för 2015 efter att ha fått sina först erfarenheter inom Europeisk fotboll i Tyskland. Han blev då den första asiatiska spelaren att spela för klubben och gjorde lilla Eibar big in Japa, så pass att Eibar idag även har sin egen suppportergrupp i Japan. Inui gjorde ett stort avtryck under sina första tre säsonger i Eibar och blev en favorit hos fansen. 2018 lämnade han klubben för Real Betis men han lyckades aldrig riktigt i södra Spanien och blev utlånad till Deportivo Alavés i januari och det måste vara något i den Baskiska luften för ännu imponerade Inui och i Basien får han stanna då Eibar valt att köpa tillbaka honom.





Försäsong

Resultat:

Leioa v. Eibar 0-2

Amorebieta v. Eibar 1-3

Leverkusen v. Eibar 2-2

Eibar v. Kayserispor 5-2

Besiktas v. Eibar 0-2

Werder Bremen v. Eibar 4-0

Fortuna Düssel v. Eibar 3-2

Fortuna Düssel v. Eibar 1-2

Osasuna v. Eibar 0-0

Real Sociedad v. Eibar 1-2



Kommentar: Stabilitet är ordet som bäst beskriver Eibar och deras senaste säsonger. Med sin storlek och budget kommer målet alltid att försöka hålla sig kvar i LaLiga, så även denna säsong men Eibar verkar ha lyckats hitta det rätta konceptet för att lyckas med just det.



——————

REAL MADRID



Stad: Madrid

Smeknamn: Los Blancos

Arena: Santiago Bernabeu



Tröjor

Hemma: Helvita

Borta: Mörkblåa

Tredjeställ: Ljusgröna





Förra säsongen

Placering: 3:a 68 poäng.

Kommentar: Förra säsongen är en som Real Madrid helst vill glömma. Tre tränare. Trea i ligaspelet och hela 19 poäng bakom Barcelona, samtidigt som man åkte ur tidigt så väl ur Copa del Rey och Champions League. Man lyckades inte fylla tomrummet efter Cristiano Ronaldo och förutom vinst i VM för klubblag finns det inte mycket positivt att plocka fram.



Tränare: Zinedine Zidane

Zidane hade en helt fantastisk första sejour som huvudtränare för Real Madrid då den vann Champions League tre gånger och även tog hem en efterlängtad ligatitel. Efter det att han lämnat tog det endast nio månader tills han var tillbaka och då hade Real Madrid redan hunnit å igenom två tränare. Det har dock inte gått lika bra sedan Zidane kom tillbaka istället är fransmannen nu under stor kritik och har en stor press på sig att börja leverera om han ska lyckas behålla jobbet säsongen ut.



Kapten: Sergio Ramos

Real Madrids kapten kom till klubben 2005 från Sevilla och detta blir hans 15:e säsong i Real Madrid-tröjan. Totalt har vunnit 20 titlar och ännu fler individuella priser som en av världens bästa försvarare. Med över 600 matcher för Los Blancos är han den spelare som spelat femte flest matcher för klubben. Ramos är även duktig på att dra åt sig kort och han är den spelare som har tagit flest i LaLiga, Champions League och för det spanska landslaget någonsin. Tillsammans med Lionel Messi är han även den enda spelaren att göra mål i 15 LaLiga säsonger i följd.



Situationen Gareth Bale

Det har gjorts väldigt tydligt att Gareth Bale inte är en del av Zinedine Zidane planer för den kommande säsongen. Trots det är Welsharen fortfarande kvar i klubben. Det ryktades att kinesiska Jiangsu Suning hade en deal att värva Bale men Los Blancos drog sig ur. Bale har fortfarande tre år kvar på sitt kontrat och en hög lön som kommer fortsätta att rulla in även om han inte spelare och det har spekulerats i om han tänker försöka hålla sig kvar och helt enkelt hoppas på att fransmannen snart blir av med jobbet.

Mest intressanta nyförvärv:



Eden Hazard (Chelsea)

Real Madrid behövde en redena etablerad teknisk spelare på högsta nivå, en stjärna och någon som är hungrig för att spela i den vitatröjan. Eden Hazard blev den första riktiga Galacitco-värvningen som Los Blancos gjort de sense fem åren och förväntningarna är minst sagt stora.



Luka Jovic (Eintracht)

För egentligen första gången sen man värvade Ronaldo har Real Madrid värvat en riktig striker för en hög transfersumma. Luka Jovic kan komma att spela en nyckelroll för Zidanes lag den här säsongen. Real Madrid gjorde 27 färre mål än Barcelona förra säsongen så det går inte att poängtera vikten av riktig målskytt nog.

Ferland Mendy (Lyon)

En väldigt stark och bra vänsterback som kan Ta Marcelos plats när brassen inte är i form eller snabb nog. Mendy är bra i luften och på att slå vassa inlägg, vilket kan leda till ett bra samarbete med Jovic.





Försäsong

Resultat:

Bayern München v. Real Madrid 3-1

Real Madrid v. Arsenal 2-2 (3-2)

Real Madrid v. Atlético 3-7

Real Madrid v. Tottenham 0-1

Real Madrid v. Fenerbahçe 5-3

RB Salzburg v Real Madrid 0-1

AS Roma v. Real Madrid 2-2 (5-4)



Kommentar: Real Madrids försäsong har varit under all kritik med endast två vinster och det har inte funnits några indikationer till lösningar på de problem man hade under förra säsongen. Något måste hända om det inte ska bli ännu en kritisk säsong för Los Blancos.



——————

VILLARREAL



Stad: Vila-real

Smeknamn: Submarino amarillo

Arena: Estadio de la Cerámica



Tröjor

Hemma: Gula

Borta: Gröna

Tredjeställ: Ljusblå





Förra säsongen

Placering: 14:e, 44 poäng

Kommentar: Efter att ha varit ett stabilt europalag de senaste säsongerna så blev förra säsongen ett stort misslyckande för Villarreal, den gula ubåten låg under vattenytan och slogs för överlevnad under majoriteten av säsongen. Från september till februari lyckades man bara ta en enda seger. Calleja sparkades och återfick jobbet när även Luis Garcia hade sparkats. Defensiven läckte rejält medan Santi Cazorla återvände och gjorde mirakel möjliga för att rädda Villarreal kvar.



Tränare: Javier Calleja

Calleja började sin tränarkarriär med Villarreals ungdomslag 2013 och 2017 fick han ta över a-laget. Han tog dem då till Europa League redan under sin första säsong. Förra säsongen startade dock inte lika bra och i december 2018 hade han fått sparken med Villarreal tre poäng från nedflyttningsstrecket. Men bara 50 dagar senare hade Villarreal insett att man gjort ett misstag då man nu var i en ännu värre situation. Calleja fick sitt jobb tillbaka och lyckades rädda Villarreal kvar i högsta divisionen. Den här sommaren förnyades hans kontrakt till 2021.

Nyckelspelare: Santi Cazorla

Förra säsongens kanske mest otroliga story står Santi Cazorla för. Då han återvände till Villarreal, klubben där Cazorla tog sina första steg inom den professionella fotbollen och även fick sitt genombrott. Men när han nu kom tillbaka så hade han inte spelat en tävlingsmatch på 668 dagar. Tio gånger hade Cazorla varit på operationsbordet. En skada som inte var allvarliga hade blivit just det, öppna sår och stygn som lossnade. Bakterier som letade sig in och läkarna som inte kunde hitta det riktiga problemet. Cazorla fick höra att han borde nöja sig med att kunna gå runt i trädgården. Det gjorde han inte, istället åkte Arsenalspelare tillbaka till Spanien för att söka efter en lösning. Han fann den i Vitoria där läkarna listade ut vilken bakterie som skapat problem och hur man skulle behandla den. En lång rehabperiod tog sin start och Carzorla tränade först med Alavés ungdomslag innan han tillbringade försäsongen med Villarreal, först utan kontrakt. Han var ju en hopsydd 33-åring som inte spelat en fotbollsmatch på över två år. Cazorla imponerad och Villarreal gav sin gamle hjälte en chans. Inte bara spelade Cazorla fotboll igen, han var Villarreals bästa spelare under säsongen, räddade dem kvar i LaLiga och bjöd på en hel del fotbollsmagi.

Kapten: Bruno Soriano

Cazorla är inte den enda Villarrealspelaren som har haft stora skadeproblem. Lagets hjärta och kapten Bruno Soriano har inte spelat en match på över två år. Bruno har spenderat hela sin karriär i Villarreal, trots flertalet attraktiva erbjudanden. Han var landslagsspelare tills Villarreal åker ur LaLiga och han vägrade att byta klubb. Bruno lyfte ett Villarreal bestående av främst ungdomsspelare tillbaka till högsta divisionen, och ut på nytt i Europa. En spelare som ger allt och lite till för sitt Villarreal. Men 35-åringen har inte kunnat spela sen den 21 Maj 2017, för ett år sedan såg han ut att vara nära en comeback, men det är fortfarande osäkert när eller om han kommer spela igen. Kontraktet går ut efter denna säsong och Bruno har ännu inte gett upp.





Nämnvärda värvningar: Alberto Moreno (Liverpool), Raul Albiol (Napoli), Ruben Peña (Eibar)





Försäsong

Resultat:



Villarreal v. West Bromwich Albion 3-0

Villarreal v. Levante 2-1

Augsburgo v. Villarreal 2-6

Colonia v. Villarreal 1-3

Schalke 04 v. Villarreal 3-1

La Nuncía v. Villarreal 0-4

Bolonia v. Villarreal 3-4



Kommentar: Villarreal har haft en stark försäsong där man vunnit alla matcher förutom en, och det stora målet inför den nya säsongen måste vara ta sig tillbaka till den nivån klubben brukar hålla, så att man kan undvika att hamna i farozonen av att åka ur.



——————

ATHLETIC CLUB



Stad: Bilbao

Smeknamn: Liones

Arena: San Mamés





Tröjor

Hemma: Röd/vit-randiga

Borta: Gröna inspirerade av den Baskiska flaggan Ikurriña

Förra säsongen

Placering: 8:a 53 poäng

Kommentar: Athletic hade en tuff första halva av säsongen med Berizzo som tränare, man spelade inte direkt dåligt men lyckades inte ta resultaten, man kunde inte vinna och det satte sig mentalt hos spelarna. Det fanns bara ett sätt att ta sig ur situationen, en stor förändring. Berizzo blev av med jobbet, Gaizka Garitano tog över och Athletic började vinna. Det var en av de mest markant förvandlingar under säsongen då Athletic gick från bottenstriden till att vara en match ifrån att säkra sjundeplatsen och Europaspel.



Tränare: Gaizka Garitano

Som spelare kom Garitano upp genom Athletics egna led men han lyckades aldrig slå sig in i klubbens a-lag, utan spenderade majoriteten av sin spelarkarriär i Eibar och först när han var 30 gjorde han debut i LaLiga, för Real Sociedad. Spelandes för Alavés fick Garitano 2009 ett telefonsamtal från Eibar då de igen ville värva honom, men han hade redan bestämt sig för att lägga skorna på hyllan. Eibar gav honom då möjligheten att bli assisterandetränare i a-laget. Säsongen därpå tog han över klubbens b-lag och 2012 fick han ta över a-laget i tredjedivisionen som huvudtränare. Garitano skrev då spansk fotbollshistoria och tog Eibar först till Segunda och sedan LaLiga som det minsta lag att någonsin nå Spaniens högsta division. Efter korta sejourer med Valladolid och Deportivo tog Garitano över Athletics b-lag 2017 och när Berizzo fick sparken i december förra säsongen tog han även över på San Mamés. Athletic låg då på 18:e plats i tabellen, 42 poäng och 24 matcher senare hade Garitano’s lag klättrat hela tio placeringar.





Kapten: Iker Muniain

Markel Susaeta tog farväl av San Mamés förra säsong och därmed är numera Iker Muniain lagets nya kapten. Muniain kom till Athletic som 12-åring och har tillbringat hela sin karriär i klubben. Han gjorde sin a-lagsdebut som 16 åring och blev den yngsta spelaren att göra mål i europeisk turnering för klubben. Muniain slog igenom med dunder och brak och slog rekord efter rekord, tre gånger blev han nominerad till Golden Boy och 2010/11 vann han årets genombrott i LaLigas. Med de spanska U21-landslaget vann han EM 2011 och 2013. Det såg ut som att inget skulle stoppa framfarten men sen kom skadeproblemen som har kantat hela hans karriär. De gånger Muniain kan hålla sig ifrån skadorna är det få som kan stoppa honom. Förra säsongen förnyade han sitt kontrakt med Athletic och blev då den första spelaren i LaLiga inte inkludera en utköpsklasul med motiveringen “Jag vill inte ha ett pris eller vara till salu. Jag vill gå hand i hand med Athletic till slutet”.





Värvningar:

Athletic har inte gjort några direkta värvningar den här sommaren. Med klubbens speciella policy att endast ha baskiska spelare blir deras transferfönster lite annorlunda. Garitano har främst lagt ner tid på att försöka minska antal spelare i sin trupp från 33 till 25 spelare.



Istället för värvningar hamnar fokus istället på ungdomsspelarna.



Gaizka Larrazabal (1997)

Athletic fansen har haft koll på Gaizka Larrazabal sen innan han var född då hans pappa Aitor Larrazabal, kanske den bäste vänsterback i klubbens historia, 1997 firade ett mål med en napp i sin mun då han väntade på födseln av sin son. Denna säsong har den nu 21-åriga sonen blivit upptagen i Athletics a-lag där han kommer att fightas med Ibai Gómez och Oscar De Marcos om speltid. En rolig anekdot är att Aritz Aduriz nu har spelat med både Aitor och Gaizka i Athletics a-lag.



Fler Athletic talanger att ha koll på: Jokin Ezkieta (1996), Daniel Vivian (1999), Oihan Sancet (2000)





Försäsong

Resultat:

Arenas v. Athletic 1-6

CS Paderborn 07 v. Athletic 3-3

Borussia Mönchengladbach v. Athletic 0-2

Numancia v. Athletic 1-1

West Ham v. Athletic 2-2

Racing v. Athletic 2-1

Roma v. Athletic 2-2

Mirandés v. Athletic 1-2





Kommentar: Även om försäsongen inte gett de bästa resultaten så är förväntningarna på Athletic den här säsongen stora. De har en stark och enad trupp som kommer sikta på Europaplatserna.





——————

REAL MALLORCA



Stad: Palma

Smeknamn: Barralets

Arena: Son Moix



Tröjor

Hemma: Röda

Borta: Vita

Tredjeställ: Svarta med rosa armar





Förra säsongen

Placering: 5:a 69 poäng Segunda

Kommentar: Det har tagit tid och man har varit hela vägen nere i den spanska tredjedivisionen men Real Mallorca är nu tillbaka i LaLiga. Det satt dock långt inne, man slutade på femteplats och fick ta sig förbi först Albacete och sedan ett jämnt och tufft play-off mot Deportivo la Coruña. Depor var favoriter och vann första matchen med 2-0 men Mallorca gjorde en osannolik vändning och vann 3-0 i return med några helt otroliga mål, för att efter sex år återvända till den spanska högsta divisionen.

Tränare: Vicente Moreno

Real Mallorcas tränare har en speciell känsla för att avancera i ligasystement. Han tog över som huvudtränare för Mallorca 2017 och har sedan dess två raka avancemang. Först till Segunda och sedan till LaLiga, båda via play-off spel. En bedrift han nästan lyckades med redan innan han kom till Mallorca då han tog Gimnàstic de Tarragona till Segunda för att bara vara play-off spel från att säsongen därpå ta upp dem i LaLiga.



Amerikanska ägare har fått liv i Mallroca

När Real Mallorca åkte ur LaLiga 2013 så föll dem hårt. De slogs om överlevnad redan under första säsongen i den spanska andradivisionen och 2017 åkte man även ner i Segunda B. En mörk tid som ansågs vara den värsta i klubbens 101 lång historia. Men nu är man tillbaka mycket tackvare succé tränare Vicenete Moreno men några amerikaner ska också tackas. Robert Sarvar som även äger NBA laget Phoenix Suns köpte klubben 2016. Även om han själv inte var någon europeisk fotbollsexpert så var smart nog att ta hjälp av folk som hade koll, däribland den förra Chelseaförsvararen Graeme Le Saux. Även NBA-stjärnan Steve Nash och den amerikanska före detta landslagsspelaren Stu Holden tog på sig rådgivare roller i projektet. Även om det amerikanska projektet från en början togs emot med skepticism så har deras hårda arbete och dess resultat, en LaLiga comeback, gjort att Real Mallorca fansen börjat ändra sin åsikt.





Mest intressanta nyförvärv: Igor Zlatanovic (FK Radnik Surdulica)

Zlatanovic imponarde stort i den serbiska ligan förra säsongen och är spännande ung talang, me

Försäsong

Resultat:

Real Mallorca v. CE Felanitx 4-0

Real Mallorca v. Plates de Calvia 3-0

Real Mallorca v. UD Poblense 1-1

Real Mallorca v. Malaga 2-0

Real Mallorca v. Valladolid 2-2

Real Mallorca v. Getafe 0-0

Real Mallorca v. Levante 0-0



Kommentar: Det kommer bli en tuff säsong för Real Mallorca och även om man tagit stora steg de senaste två säsongerna så är frågan om är riktigt redo för spel i LaLiga. Målet blir självklart att försöka hålla sig och lyckas man med det då har man gjort något stort.