Strejken i Primera División Femenina över - avtal nära

I helgen som var ställdes alla matcher i Primera División Femenina in på grund av spelarstrejk. Under måndagen hölls ett flera timmar långt möte där de inblandade parterna ska ha närmat sig varandra och gemensamt kommit överens om att ett kollektivavtal ska skrivas under senast den 20 december, därmed förväntas matcherna fortsätta som vanligt kommande vecka, skriver El País.

Konflikten som pågår i den spanska ligan är en tvist som har pågått i över ett år, där 22 hållna möten inte har lett till något, och strejken ska nu ha avbrutits trots att det ännu inte finns ett avtal på bordet. Däremot ska parterna nu ha enats om att förhandla utifrån det spanska arbetsmarknadsdepartementets förslag – det förslaget säger att en spelare som är heltidsanställd ska ha en årslön på minst 16 000 euro, medan en spelare som har ett deltidskontrakt ska ha en årslön på minst 12 000 euro.

Enligt tidningen är det nu upp till klubbarna att hitta finansiärer för att spelarna ska kunna få betalt och därifrån förhandla utifrån det.

I CD Tacón spelar den svenska landslagsduon Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson.