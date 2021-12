Suarez frustration: "Dum skit, alltid likadant"

Atlético Madrid-stjärnan Luis Suarez, 34, var under den gångna säsongen med och ledde Atlético till La Liga-titeln, men har under den här säsongen haft det lite tuffare med åtta mål och två assist på 23 framträdanden. Under lördagen blev han dessutom utbytt redan i den 57:e minuten i 2-1-förlusten mot Sevilla på bortaplan i ligaspelet.

Suarez såg besviken ut när han lämnade planen, och nu rapporterar den spanska tidningen Marca att stjärnan även uttryckte sig irriterat i samband med bytet.

- Dum skit, alltid likadant, sa stjärnan enligt Marca när han var på väg av planen.

Atlético Madrid är placerat på femte plats i La Liga.