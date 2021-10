Suarez om Messis flytt: "Jag var på semester med honom..."

Luis Suarez, 34, tvingades bort från Barcelona och flyttade till rivalen Atlético Madrid för ungefär ett år sedan. Ett år senare har hans vän Lionel Messi tvingats bort av andra anledningar från Barcelona. Nu öppnar Suarez upp om hur han upplevde Messis övergång till PSG och hur jobbigt det faktiskt blev för argentinaren.

- Som vän var jag tvungen att agera, stödja honom, så att han inte blev krossad. Jag blev väldigt förvånad eftersom allt var ordnat. Leo var glad, jag var på semester tillsammans med honom och han var nöjd med livet. Till mig sade han: "Jag kommer att avsluta min karriär i Barcelona, ​​vilket jag alltid har velat göra. Klubben har gett mig allt och barnen är glada". Sen förändrades allt på en timme. För mig var det väldigt jobbigt på grund av vad det betydde för Leo. Leo älskar klubben (Barcelona), säger Suarez enligt spanska Sport.

Atlético Madrid ställs mot Barcelona på lördag. Suarez tycker det ska bli konstigt att spela mot Barcelona utan sin vän Lionel Messi på andra sidan, berättar han i en intervju med ESPN.

- Förra året var konstigt för mig, att gå tillbaka till Camp Nou och se honom vara där. Nu blir det konstigt att inte möta honom i en Barcelona-tröja. Men saker händer av en anledning och idag är han i Paris och jag är i Atlético. För ett år sedan var vi tillsammans i Barcelona, säger Suarez.

Uruguayanen gläds åt målet Messi gjorde mot Manchester City i Champions League. Han är dessutom förstående till varför det tog några matcher innan det första målet kom för den nya klubben.

- Jag är glad som vän, som det fan av fotboll jag är. Jag älskar att se honom glad och njuta, göra mål. Det är en svår tid eftersom förändringar är svåra, och uppenbarligen är det svårt i början, men när jag ser honom le och njuta som han gjorde häromdagen, som en vän, älskar jag det.

Barcelona är i en formsvacka inför mötet med Atlético i helgen. Senast kommer de från en 0-3-förlust mot Benfica i Champions League. Trots det menar Suarez att det inte finns några favoriter inför matchen.

- Det finns inga favoriter. Häromdagen förlorade vi mot laget (Alaves) som låg sist i tabellen. Då var vi favoriterna. Matcher som mot Getafe eller Alaves, det är matcher som ger dig titeln. De är viktiga, när det är en uppförsbacke. Men i matcher mot dina stora rivaler visar du din nivå. De stora matcherna säger något om laget och spelarna individuellt. I de här matcherna måste du prestera.

Atlético Madrid ställs mot Barcelona klockan 21.00 under lördagskvällen. Matchen sänds på C More Fotboll och streamas på cmore.se.