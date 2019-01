Suarez tvåmålsskytt - och Messi med ligamål nummer 400

Barcelona - med Philippe Coutinho från start för första gången i ligan sedan den 2 december - tog en komfortabel seger hemma mot Eibar.

I den 19:e minuten kom ledningsmålet för Barcelona efter ett fantastiskt anfall. Luis Suarez klackade bollen till Philippe Coutinho, fick tillbaka den och placerade in 1-0. Det var sjätte raka matchen mot Eibar där Suarez blev målskytt.

I den andra halvleken rann Barcelona iväg. Leo Messi tryckte in 2-0 i den 53:e minuten. Målet var argentinarens 400:e i La Liga. Messi blev därmed den andra spelaren någonsin i Europas topp fem-ligor att nå milstolpen. Den första, Cristiano Ronaldo, behövde 63 matcher mer för att nå milstolpen, enligt OptaJosé.

Fem minuter senare blev Suarez tvåmålsskytt med en läcker yttersida fram till 3-0. Det blev också slutresultatet i matchen. Barcelona toppar La Liga med fem poäng ner till Atlético Madrid.

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho.

Eibar: Riesgo - Peña, Bigas, Arbilla, Cote - Orellana, Escalante, Diop, Cucurella - Jordán, Sergi Enrich.

400 - Lionel Messi has become just the second player to reach 400+ goals in the history of Europe's top five leagues (400 goals), after Cristiano Ronaldo (409), reaching the milestone in 63 games fewer. Amazing. pic.twitter.com/4yoaVlnkIx