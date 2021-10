Supportrarna attackerade Koeman - Barcelona markerar: "Fördömer de våldsamma handlingarna"

Barcelona-tränaren Ronald Koeman var pressad redan inför söndagens El Clásico hemma mot Real Madrid, den första matchen som skulle spelas inför ett fullsatt Camp Nou sedan covid-pandemin slog till. Barcelona låg utanför Champions League-plats efter åtta omgångar - och sedan förlorade de mot Real med 2-1 och befinner sig därefter på niondeplats i La Liga-tabellen samtidigt som Real Madrid ligger etta.

Det fick Barcelona-supportrarna att se rött, och när Koeman skulle lämna arenan senare under söndagen mötte Barcelona-supportrar upp hans bil och attackerade den. En del supportrar bankade på bilen och andra skrek tillmälen mot Koeman, som till slut lyckades ta sig därifrån oskadd.

Men det Barcelona-tränaren fick utså gjorde att klubben kände att den var tvungna att markera mot sina supportrar.

"FC Barcelona fördömer de våldsamma och föraktfulla handlingarna vår tränare fick utså när han skulle lämna Camp Nou. Klubben kommer att ta till säkerhets och disciplinära åtgärder så att sådana händelser inte kommer att ske igen", skriver klubben i ett uttalande på Twitter.

Koeman, i sin tur, har inte uttalat sig om händelsen ännu.

