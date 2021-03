Tränaren: "Tror att Messi en dag kommer att spela här"

Lionel Messi, 33, ville lämna Barcelona i slutet av förra säsongen, och sedan dess har han varit ryktenas man. Stjärnan blev kvar i Barça, men hans kontrakt med klubben går ut i sommar. Således kan han lämna klubben gratis.

Paris Saint-Germain och Manchester City har kopplats ihop med 33-åringen, och nu öppnar Newell's Old Boys tränare German Burgos för en värvning av Messi - i framtiden.

- Jag har den bästa planen för honom. Jag tror på honom, jag tror fortfarande att han har mer att ge, säger Burgos till La Capital och fortsätter:

- Jag tror inte att han kommer att lämna efterson Barcelona är hans hem, precis som Newells. Jag tror att han en dag kommer att spela här.

Messi lämnade just Newell's Old Boys tidigt i sin karriär, och har därför inte spelat med A-laget. Messis stora idol Diego Maradona spelade även han för den argentinska klubben, och efter ikonens död hyllade Messi honom genom att visa upp en Newell's Old Boys-tröja med nummer tio.

- Om Diego Maradona spelade här kommer Messi också att vilja spela för Newell's Old Boys i Primera Division. Jag tror att det kommer att hända någon gång. Om det bara kunde hända snart, säger Burgos.

Under sin tid i den argentinska klubben gjorde Messi 234 mål på 176 matcher i akademin.