Tung förlust för Real Madrid - förlorade stort borta mot Sevilla

Barcelona föll mot bottenlaget Leganes. När Real Madrid ställdes mot Sevilla hade Madrid chansen att gå om sin stora rival. Den möjligheten tog man inte vara på.

Efter 17 minuter gjorde Sevillas Andre Silva matchens första mål. Men han nöjde sig inte där. Några minuter senare kontrade Sevilla på en Real Madrid-hörna. Jesus Navas fick bollen i djupled och avslossade ett avslut som Keylor Navas lyckades parera. Men returen gick ut till Andre Silva som höll sig kylig och gjorde 2-0. Innan halvtid utökade Sevilla ytterligare genom Wissam Ben Yedder.

I den andra halvleken försökte Real Madrid reducera. Men Sevilla höll undan och vann matchen med 3-0.

I och med segern är Real Madrid fortsatt delad serieledare med Barcelona. Sevillas vinst betyder att klubben nu bara är tre poäng bakom Real och Barcelona.

Startelvor:

Sevilla: Vaclik, Carrico, Kjaer, Gomez, Navas, Sarabia, Banega, Vazquez, Arana, Silva, Ben Yedder

Real Madrid: Courtois, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Modric, Bale, Benzema, Asensio

