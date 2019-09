Tunga starten för Asllani och Jakobsson - krossades av Barca i El Clásico

CD Tacón fick en tung start på matchen. Redan efter åtta minuters spel kunde Barcelona ta ledningen genom Alexia. Mittfältaren blev helt frispelad i straffområdet och kunde trycka dit ledningsmålet för hemmalaget.

Tacón försökte äta sig in matchen men Barcelona kändes hela tiden snäppet vassare. I 28 minuten kom så även 2-0-målet för hemmalaget. Efter en spelvändning från vänster till höger blev Barcas Aitana helt fri och kunde behärskat utöka ledningen bakom Yohana i bortamålet.

Drygt tio minuter senare var det dags igen - dags för 3-0. Efter att ha gjort bort sin försvarare på vänsterkanten kunde Barcas Graham skicka in ett inlägg som Lucía olyckligt styrde in i eget mål bakom en chanslös Yohana.

Och det skulle bli mer.

Strax innan paus kunde Barca även göra 4-0. Graham kom på nytt runt sin försvarare och kunde frispela Mariona som helt ohotad i straffområdet kunde utöka hemmalagets ledning.

4-0 i paus, således.

Andra halvleken blev en smakstart för CD Tacón som inte hade mycket att komma med under den första. Efter nio minuters spel i andra kunde Sofia Jakobsson driva bollen längs högerkanten och skicka in ett fint inlägg som Jéssica Martínez vackert kunde nicka in.

Bortalagets glädje blev dock kortvarig.

Sex minuter efter reduceringen hittade Barca på nytt målet. Aitana blev frispelad och kunde på ett fint sätt runda Yohana i målet och placera in 5-1 i tom bur.

Och mer skulle det bli.

I matchminut 70 kunde Barca göra sitt sjätte mål i matchen genom Graham. Målkalaset fortsatte redan två minuter senare då Jennifer Hermoso stötte in 7-1 från nära håll. Hermoso, som inför den här säsongen har återvänt till Barcelona, hade mer att bjuda på. Fyra minuter efter sitt första mål i matchen var det dags igen. Efter att ha blivit helt frispelad framför mål kunde Hermoso utöka ledningen till 8-1.

Sofia Jakobsson var i slutet när att reducera för Tacón med Paños i Barcelonas mål kunde parera ut till hörna.

Jennifer Hermoso skulle även stå för ett hattrick. Med en minut kvar av tilläggstiden placerade hon mycket vackert in 9-1 från långt håll.

Yohana i Tacóns mål stod för flera högkvalificerade räddningar och utan dessa hade det blivit tvåsiffrigt.

Kosovare Asllani och Sofia Jakobsson spelade hela matchen för Tacón.

Startelvor:

Barcelona: Paños - María León, Marta T, Mariona, Alexia, Patri, Aitana, Leila, Graham, A. Pereira, Oshoala

CD Tacón: Yohana - Kaci, Malena, Asllani, Jakobsson, Jéssica Martínez, Samara, Esther, Ibogagu, Ainoa, Lucía