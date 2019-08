TV: 16-åring (!) blev historisk för Barcelona - som tappade poäng mot Osasuna

Under lördagen jagade Barcelona andra raka segern i La Liga då man ställdes borta mot Osasuna. Men laget fick en mardrömsstart på matchen.

Redan efter sju minuters spel kunde Roberto Torres trycka in 1-0 för hemmalaget på volley. Ett vackert mål av spanjoren, vars mål blev det enda i första halvlek.

I den andra bytte Barcelona in 16-årige Ansu Fati – och talangen satte avtryck direkt. Knappa tio minuter in i halvleken nådde Fati högst i straffområdet och kunde nicka in 1-1-kvitteringen.

- Han tror knappt att det är sant själv. Helt otroligt, kommenterade Christopher Kviborg i C Mores sändning.

Målet gjorde också Fati historisk då han blev Barcelonas yngsta målskytt i La Liga genom tiderna.

Fatis mål gav också Barcelona energi framåt och med 20 minuter kvar kunde Arthur ge laget ledningen.

Men någon seger blev det inte för Barcelona då Torres kunde kvittera på straff med tio minuter kvar.

Startelvor:

Osasuna: Ruben - Vidal, Aridane, Garcia, Estupinan - Torres, Oier, Merida, Garcia - Avila, Brandon

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Roberto, Busquets, De Jong - Perez, Griezmann, Rafinha,

👑 - Ansu Fati is the youngest player ever to score a league goal for @FCBarcelona



1️⃣6️⃣ years old

1️⃣7️⃣ minutes in La Liga played#OsasunaBarça