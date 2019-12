TV: Alexander Isak hoppade in för Real Sociedad - gjorde avgörande målet mot Osasuna

Real Sociedad ledde med 3-2 på bortaplan mot Osasuna. Då hoppade Alexander Isak in och säkrade segern med ett mål, i en svängig match som slutade 4-3.

Real Sociedad spelar på söndagen mot Osasuna borta i La Liga. Då fick svenske Alexander Isak inledde på bänken, men den spanska ligafemman kunde ändå snabbt gå upp i en tremålsledning, där det sista målet var en riktig pärla signerad Martin Ødegaard.

1-0 kom efter en kvar från Mikel Oyarzabal, som avslutade snyggt framspelad av Ødegaard. Bara tre minuter senare gjorde Portu 2-0 innan det var dags för Ødegaard efter en halvtimme. När Real Sociedad fick läge en bit utanför straffområdet och norrmannen tryckte hårt in skottet i ena krysset.

- Vilket mål! Martin Ødegaard! Det är en sanslös frispark som han borrar upp i krysset, säger C Mores kommentator Adam Pinthorp.

- De kan inte tro sina ögon. Vad är det för spelare, vad är det för genombrott och vad finns det som ha inte behärskar?

Osasuna lyckades reducera i slutet av den första halvleken när Aridane Hernández Umpiérrez nickade in bollen på en fast situation. Ett par minuter in i den andra halvleken kom nästa reducering från Osasuna, som Ezequiel Ávila kyligt chippade in för hemmalaget.

En stund senare fick sig hemmalagets chanser att ta sig tillbaka in i matchen en törn när Facundo Roncaglia blev utvisad för en armbåge. Då fick också Alexander Isak hoppa in och han skulle stänga tillställningen med tio minuter kvar att spela.

På en hörna blev svensken helt fri framför mål och kunde trycka in från nära håll för 4-2. Målet var hans fjärde på en vecka, då han gjorde ett mål mot Barcelona förra helgen och mitt i veckan stod han för två mål i cupmatchen mot CD Becerril. Målet var också hans fjärde i säsongens La Liga.

Målet blev dock inte det sista i matchen, då Osasuna reducerade till 4-3 i den 83:e matchminuten, när Ávila gjorde sitt andra mål i matchen efter ett konstnummer mot flera försvarare.

Osasuna kom inte närmre än så, utan Alexander Isaks mål räckte för att Real Sociedad skulle ta hem segern. Tack vare segern kliver "La Real" upp på en fjärdeplats i La Liga, åtta poäng efter serieledande Barcelona.

Startelvor:

Osasuna: Herrera – Roncaglia, Hernandez, Garcia, Estupinan – Torres, Oier, Brasanac, Garcia Luis – Adrian, Avila

Real Sociedad: Remiro – Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal – Guevara – Portu, Ødegaard, Merino, Oyarzabal - José