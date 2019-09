TV: Alexander Isak nätar för första gången i La Liga

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Alexander Isak hoppade in i 65:e minuten i matchen mot Espanyol. Tio minuter senare nätade han för första gången i La Liga. Målet betydde 3-1 för Real Sociedad.

Efter en utlåningssejour i Willem II värvades Alexander Isak från Borussia Dortmund till Real Sociedad. Under söndagen hoppade han in i den 65:e minuten.



Tio minuter senare utnyttjade han ett rejält misstag från en försvarare i Espanyol. Isak kom fri längs vänsterkanten och sköt distinkt in 3-1 i bortre hörnet, det var 20-åringens första tävlingsmål.

Kontraktet med den baskiska klubben sträcker sig till sommaren 2024.

Se Isaks första mål i spelaren ovan.