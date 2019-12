TV: Alexander Isak poängräddare mot Barcelona

Alexander Isak fick för tredje gången spela från start i La Liga när Real Sociedad tog emot Barcelona. Då skulle svensken tacka för förtroendet.

Hemmalaget fick en drömstart på matchen. Efter en tröjdragning i straffområdet fick Real Sociedad straff efter tio minuter. Mikel Oyarzabal klev fram och satte mycket säkert 1-0.

"La Real" förde spelet och Barcelona hade svårt att skapa chanser. Men i den 38:e minuten kom ändå kvitteringen. Antoine Griezmann frispelades och lyfte iskallt in 1-1. Fransmannen valde att inte fira mot sin tidigare klubb.

Bara minuter in i den andra halvleken hade Barcelona också vänt matchen. En ny boll in bakom backlinjen gav Leo Messi fritt fram. Argentinaren spelade osjälviskt till Luis Suarez som kunde rulla in 2-1 i det tomma målet.

I den 62:a minuten kom hemmalaget tillbaka. Efter ett inspel från vänsterkanten stötte Marc-André ter Stegen bollen ut till Alexander Isak som från nära håll kunde trycka in 2-2-målet. Det var svenskens tredje mål i La Liga den här säsongen, och det första på hemmaplan. Kort efter kvitteringsmålet byttes Isak ut.

Det skulle inte bli några fler mål i matchen, 2-2 blev slutresultat och Isak blev därmed poängräddare för Real Sociedad.

Startelvor:

Real Sociedad: Remiro, Zaldua, Llorente, Guevara, Monreal, Zubeldia, Odegaard, Merino, Portu, Oyarzabal, Isak.

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Rakitic, De Jong - Griezmann, Messi, Suárez.