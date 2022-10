TV: Atletico Madrid föll efter drama: "Ett fiasko"

Mardrömsveckan för Atletico Madrid är ett faktum. Yannick Carrasco missade en straff med matchens sista spark mot Bayer Leverkusen i Champions League. En turnering som Diego Simeones lag därmed är utslagna i.

Under lördagen ställdes Madrid-laget mot Cadiz på bortaplan i La Liga. Bortalaget hämtade först upp 2-0 till 2-2 inom loppet av åtta minuter.

Sedan avgjorde Ruben Sobrino med matchens sista spark fram till 3-2 och Atletico Madrid föll igen.

Efter matchen fick Simeones lag vass kritik från C Mores expert Astrit Ajdarevic i Fotbollslördag Europa.

- Det här är ett fiasko att förlora mot Cadiz, ett av de sämsta lagen i divisionen. Det känns som att Atletico Madrid ska ligga under med 2-0 efter tio minuter så att de vaknar upp, säger han och fortsätter:

- Varje gång de ligger under känns det som att något händer, då kommer desperationen in. Då kommer all kvalité. Vi har sett det flera gånger den här säsongen, det är för sent, man kan inte vakna efter minut 80. Det är klart det här är en 'blow' för Atletico Madrid.