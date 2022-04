TV: Barça åkte på historisk förlust - Real en poäng ifrån La Liga-titeln

Fotbollshelgen har i spansk väg till stor del kretsat kring Copa del Rey-finalen där Real Betis segrade mot Valencia.

Men under söndagskvällen var det dags för Barcelona att ta emot Rayo Vallecano på Camp Nou. Det blev helgens enda La Liga-match.

Rayo Vallecano ligger på plats 14 i tabellen, långt efter Barcelona som ligger på andraplats.

Men under söndagen gick gästerna ut och chockade Barça i första halvlek. Isi Palazon slog en långboll på Alvaro Garcia som tog emot bollen. Yttermittfältaren tog snabbt kontroll över situationen och satte 1-0 förbi Marc-André ter Stegen.

- Vilken drömstart. Första ordnade, strukturerade anfallet från Rayo resulterar direkt, säger C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Barcelona var inte chanslösa. Rayos målvakt Stole Dimitrievski var inblandad i en utsparkssituation som höll på att sluta illa, men man löste uppgiften i sista stund.

Hemmalaget petade även in ett kvitteringsmål. Men det var rörigt i straffområdet och målet dömdes snabbt bort för offside. Sedan hann man inte mer i första halvlek.

Inför andra halvlek gjorde Barcelonas tränare Xavi ett byte. Ut gick högerbacken Sergino Dest för att lämna plats åt Clement Lenglet.

Andra halvlek blev händelselös. Xavi gjorde några byten. Bland annat gick Erik García ut och Adama Traore in. Pierre-Emerick Aubameyang fick också gå av, in gick Luuk De Jong.

Barcelona gick även ner på trebackslinje för att kunna trycka på mer offensivt. Nog pressade hemmalaget sina gäster. Adama Traore stod för en farlig målchans på tilläggstid. Men man fick aldrig in kvitteringsmålet.

- De utnyttjar sina chanser. Det gör inte vi. Vi gör det svårt för oss själva, säger Xavi efter matchen.

Luuk De Jong gav sig på en cykelspark i offensivt straffområde men träffade Rayos Palazon i huvudet.

Domaren var osäker på om Palazon skulle få komma in på planen igen, då uppstod protester. Det resulterade i ett gult kort till Palazon och ett rött till en av Rayos tränare.

Händelsen märktes i tilläggstiden som landade på dryga elva minuter. Barcelona fortsatte försöka och man skapade flera farliga målchanser.

- Dimitrievski räddade allt och höll nollan, han är en av de stora hjältarna för Rayo denna afton, säger kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

Men utdelningen uteblev och Barcelona fick syna sin tredje raka hemmaförlust, vilket är ett historiskt dåligt facit för katalanerna.

- Det är en storartad seger för Rayo som tar ett gigantiskt kliv mot nytt La Liga-kontrakt, säger Pinthorp.

Det är första gången i Barças historia som klubben förlorar tre raka hemmamatcher under en och samma säsong, enligt statistiktjänsten Gracenote.

Nu är Real Madrid bara en poäng ifrån att säkra La Liga-titeln.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Dest, Araujo, Garcia, Alba - De Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Aubameyang, Torres

Rayo Vallecano: Dimitrievski - Balliu, Maras, Catena, Garcia - Valentín, Comesaña - Palazón, López, García - Nteka

⬇️ - Barcelona lose 3 successive home games within a season for the first time.

The only other time they suffered 3 successive home games was at the end of 1997/98 and beginning of 1998/99. #BarçaRayo