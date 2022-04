TV: Barça formstarkast i Europa - efter läcker aktion av Pedri: "Superlativen är slut"

Det vankades toppmöte i La Liga under söndagskvällen då tabellfyran Barcelona tog emot tvåan Sevilla på Camp Nou. Ludwig Augustinsson fick då inleda på bänken hos gästerna.

Och att det var två topplag som drabbade samman märktes. Barça hade stundtals spelövertaget utan att lyckas skapa riktigt farliga chanser.

Matchen skulle komma att avgöras i andra halvlek. 73 minuter stod på klockan när Pedri fick bollen utanför straffområdet. Barça-talangen dribblade både en och två gånger innan han pricksköt in 1-0.

- Vilket mål! Han väntade en gång, han väntade ytterligare en gång - sen small det! Barça-spelarna samlas kring Camp Nous nye kelgris. Det är ett namn som skanderas, och det är Pedris, sa C Mores kommentator Adam Pinthorp i sändningen.

- Pedri. Superlativen är slut. Vilken otrolig spelare, säger C More-experten Marcelo Fernandez i Fotbollssöndag Europa-studion.

Med drygt fem minuter kvar att spela byttes Augustinsson in när Sevilla slutforcerade - men det hjälpte föga. Barcelona vann matchen med 1-0 och går därmed upp på andra plats i La Liga.

Det råder inga tvivel om att nye huvudtränaren, tillika klubbikonen, Xavi Hernández har fått fart på katalanerna. Barça har nu sex raka segrar och 14 raka ligamatcher utan förlust, vilket enligt statistiktjänsten Squawka är den längsta obesegrade sviten av alla lag i Europas topp fem-ligor

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Alaves, Araujo, Pique, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Aubameyang, Torres.

Sevilla: Bono - Navas, Carlos, Koundé, Rekik - Rakitic, Jordan, Gudelj - Lamela, Martial, Ocampos.

Barcelona now have the longest active unbeaten run in a top-five European league:



DWDWDWWDWWWWWW



Pedri ended Sevilla's 15-game run with a magical strike. 🤩 pic.twitter.com/Q7vmx25NI0