TV: Barça hämtade upp tvåmålsunderläge - efter dubbla Messi-mål

Serieledaren Barcelona kom till hemmamötet med Valencia med åtta raka segrar i La Liga. Men i lördagskvällens möte skulle den sviten ta slut.

Direkt i matchinledningen var gästerna mycket nära att ta ledningen. Marc-André ter Stegen räddade först ett skott från Dani Parejo och på returen dundrade Denis Tjerysjev bollen i stolpen.

Målet skulle istället komma i den 24:e minuten när Rodrigo slog en fin passning till Kevin Gameiro som tryckte in 1-0. Drygt fem minuter senare kunde Valencia utöka sin ledning, efter att Sergi Roberto rivit ner Daniel Wass i straffområdet. Från elva meter var Parejo säker och dundrade in 2-0.

I den 39:e minuten fick istället Barça straff. Leo Messi förvaltade säkert läget och satte reduceringen till 2-1. Det var argentinarens 20:e mål i La Liga den här säsongen, en siffra han nu uppnått elva säsonger på raken.

20 minuter in i andra halvlek kom även mål nummer 21 för Messi. Med ett snyggt curlat skott satte anfallaren 2-2, vilket skulle bli matchens slutresultat.

Barcelonas poängtapp gör att Atlético Madrid kan krympa avståndet i serietoppen till tre poäng om man slår Real Betis på bortaplan under söndagen.

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Vermaelen, Sergi Roberto - Rakitic, Vidal, Aleña - Messi, Suarez, Coutinho.

Valencia: Neto - Piccini, Garay, Paulista, Lato - Wass, Coquelin, Parejo, Tjerysjev - Rodrigo, Gameiro.