TV: Barça tog första bortasegern i ligan - nyförvärv gjorde sitt första mål

Barcelona vann tidigare i veckan mot Villarreal med 2-1. Det följde laget nu upp med att knipa ytterligare en seger mot Getafe.

På bortaplan tog Barcelona tag i taktpinnen från start, men trots flera bra chanser dröjde det innan laget tog ledningen. Det krävdes till och med att målvakten Marc-André ter Stegen skulle behöva bidra offensivt för att dödläget skulle brytas.

Några minuter före halvtid bröt den tyske målvakten utanför eget straffområde och skickade en perfekt långboll till en djupledsspringande Luis Suarez. Anfallaren gjorde inget misstag av den chansen, utan lobbade läckert in ledningsmålet.

Ställningen stod sig till halvtid, men kort därefter utökade Barcelona. Carles Perez testade avslut utifrån och det vållade problem för David Soria, som lämnade retur. Då var vänsterbacken Junior Firpo påpassligt framme och satte dit 2-0, vilket var nyförvärvet från Real Betis första tävlingsmål på seniornivå i Barça-tröjan.

Matchen fick sedan Barcelona avsluta med tio spelare på plan då Clément Lenglet fick rött kort med dryga minuter kvar att spela. Trots det höll Barcelona undan och inkasserade sin andra raka seger och första bortavinsten i ligan den här säsongen.

Barça har nu spelat ihop tretton poäng på sju matcher. Getafe å sin har skrapat ihop sju poäng på elva matcher.

Startelvor:

Getafe: Soria - Suarez, Dakonam, Bruno, Nyom - Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella - Angel Rodriguez, Mata.

Barcelona: ter Stegen - Roberto, Pique, Lenglet, Firpo - Arthur, Busquets, de Jong - Perez, Suarez, Griezmann.

