TV: Barcelona krossade Betis på Camp Nou - efter Messis show

Under lördagseftermiddagen välkomnade Barcelona Real Betis till Camp Nou, i en match mellan två lag som inte nått upp till sina fulla potentialer under säsongsinledningen.

Hemma laget Barcelona öppnade starktast - och efter bara 22 minuter fick man en drömstart på matchen genom en läcker soloaktion av Ousmane Dembélé. Fransmannen gick en passning på högerkanten, vek inåt, vände bort en försvarare innan han skickade iväg en vänsterprojektil i det bortre hörnet på Betis-målet till 1-0 Barcelona.

Trots en missad straff av Antoine Griezmann i den 33:e minuten, såg hemmalaget ut att gå in i halvtid med sin 1-0-ledning. Men precis innan domaren blåste av den första halvleken hann Betis kvittera. Paraguayanen Antonio Sanabria mötte upp ett inlägg av Cristian Tello vid straffpunkten och dunkade in 1-1 bakom Marc-André ter Stegen.

Men direkt efter halvtid fick Antoine Griezzman sin revanch när han efter ett läckert förarbete av Lionel Messi, som byttes in i halvtid, gav Barcelona ledningen igen. Jordi Alba levererade ett lågt inlägg in i Betis straffområde, som Messi såg ut att skjuta - innan argentinaren istället hoppade över bollen. Bollen rullade förbi alla Betis-försvarare fram till Griezmann som enkelt kunde skjuta in 2-1 i öppet mål.

Messi skulle sedan hinna med att bli målskytt själv också. Strax innan timmen spelad räddade Betis-försvararen Aissa Mendi ett skott från Dembélé på mållinjen med armen, och domaren dömde straff för Barcelona samtidigt som han visade ut Mandi. Fram till straffpunkten klev Messi, som läckert satte 3-1 i ena krysset bakom Betis-målvakten Claudio Bravo.

Men i den 73:e minuten tändes hoppet igen för Betis. Vänsterbacken Alex Moreno stormade ner längs Betis vänsterkant, tog sig förbi flera Barcelona-försvarare, innan han till slut hittade in till Loren Morón som satte en 3-2-reducering för Betis.

Men 3-2 blev kortvarigt, för sedan slog han till igen, Lionel Messi. Barcelona-kaptenen blev friställd bakom Betis-försvaret av en klack från högerbacken Sergi Roberto och gjorde inga misstag. Messi drev in några steg innan han till slut placerade bollen i nättaket till 4-2 Barcelona.

Kort därefter hade Messi ytterligare en boll i mål, vilket skulle inneburit hattrick, men målet dömdes bort för offside.

Men 5-2 skulle komma ändå för Barcelona. I den 89:e minuten stötte Barcelonas 17-åriga supertalang Pedri in sitt första La Liga-mål till 5-2, efter att ha blivit frispelad av Sergi Roberto - som gjorde sin andra assist på åtta minuter.

5-2 blev sedan slutresultatet och Barcelona tog en bekväm hemmaseger. Resultatet innebär att man klättrar i La Liga-tabellen till åttondeplats, dock med färre spelade matcher än de flesta lagen framför dem i tabellen. Betis, i sin tur, behåller sin sjundeplats. Men det bör noteras att andalusierna har spelat två matcher mer än de fem närmsta lagen som man har bakom sig.

Startelvor:

Barcelona: ter Stegen - Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba - de Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Griezzman, Fati.

Real Betis: Bravo - Emerson, Mandi, Bartra, Moreno - Carvalho, Rodriguez, Canales - Joaquin, Sanabria, Tello.