TV: Barcelona närmar sig La Liga-titeln - vann borta mot Alavés

Barcelona ångar på i toppen av La Liga. På tisdagen tog laget sin andra raka seger när John Guidettis Alavés besegrades på bortaplan.

Men Barça hade svårt att få hål på motståndarlaget.

Trots flera chanser i första halvlek, där bland annat Luis Suarez brände ett friläge, var ställningen 0-0 i paus. Men i andra halvlek skulle Barcelona rycka åt sig en tvåmålsledning inom loppet av fem minuter.

Efter 54 minuters spel placerade Carlos Alena in 1-0 efter fint passningsspel och fem minuter senare kunde Suarez utöka till 2-0 från straffpunkten.

I Alavés inledde John Guidetti på bänken men fick hoppa in i andra halvlek. Svensken kunde dock inte göra något åt Barcelonas ledning och slutresultatet skrevs till 2-0 i Barças favör.

Laget toppar fortsatt La Liga och avståndet ner till tvåan Atlético Madrid, som har en match mindre spelad, är tolv poäng.

Lagens startelvor:

Alavés: Pacheco - Vigaray, Navarro, Laguardia, Ely, Duarte - Rolan, Wakaso, Pina, Jony - Baston

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Roberto - Alena, Busquets, Vidal - Dembele, Suarez, Coutinho

. @Carlesale10 opens the scoring for @FCBarcelona with an excellent team goal!



Follow the action #LiveonStrive#AlavesBarca pic.twitter.com/UVZDgvseSi