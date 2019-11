TV: Barcelona sänktes av Real Madrid-lånet

Barcelona hade kommit igång ordentligt och hade efter förlusten mot Granada den 21 september fem raka segrar i La Liga.

I bortamötet mot Levante var laget sedvanligt spelförande men det skulle ta tid innan man lyckades spräcka nollan. Men Barca fick möjligheten efter att Nelson Semedo tagit sig ner längs vänsterkanten och revs ner i straffområdet av Jorge Miramon.

Från elva meter var Lionel Messi säker som vanligt och 1-0 i 38:e minuten. Tre minuter senare tvingades anfallskollegan Luis Suarez kliva av skadad till förmån för Carles Pérez.

I 43:e minuten var Messi väldigt nära att utöka efter en tilltrasslad situation med Levantes målvakt Aitor men bollen slogs bort på mållinjen.

Men Levante skulle vända matchen, detta på bara sju minuter i andra halvlek. Först genom José Campana som utnyttjade slarv i Barcas försvar, i den 63:e minuten sköt Real Madrid-lånet Borja Mayoral in 2-1 med ett hårt avslut utifrån.

Även 3-1 skulle komma i 68:e minuten när Nemanja Radoja sköt in en andraboll på en frispark, avslutet gick via Sergio Busquets och in.

Barcelona hade en boll i mål men efter var-granskning dömdes målet bort efter offside på Antoine Griezmann och matchen slutade 3-1.