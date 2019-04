TV: Barcelona stormar mot ny ligatitel - Alba sänkte Real Sociedad

Barcelona toppar tabellen och tog i kväll emot Real Sociedad hemma på Camp Nou i jakten på tre poäng och en ny ligatitel i Spanien. Inledningsvis var det dock relativt händelsefattigt och det dröjde fram till i mitten av första halvlek innan Lionel Messi skapade matchens dittills hetaste möjlighet genom att skjuta en frispark tätt över mål.

Real Sociedad var samtidigt inte ofarligt och var i den 35:e minuten nära att ta ledningen, men stoppades av en fin fotparad av Barcelona-målvakten Marc-André ter Stegen. Barcelona fick än dock sista ordet i första halvlek - och i den 45:e minuten nickade Clement Lenglet in en hörna i mål till 1-0. Det innebar Barcelona-ledning i halvtid.

I andra halvlek svängde det mer om matchen. Först kvitterade Juanmi i den 62:e minuten till 1-1 och två minuter senare slog Jordi Alba till med ett precist avslut till 2-1. Alba gjorde matchens sista mål och blev därmed stor hjälte för Barcelona.

Barcelona toppar nu tabellen med nio poäng ner till Atlético Madrid på andraplats i La Liga.

Startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Arthur, Vidal, Rakitic - Messi, Suárez, Dembélé.

Real Sociedad: Rulli - Zaldua, Llorente, Alustondo, Munoz - Zubeldia, Pardo - Juanmi, Merino, Oyarzabal - Jose.

