TV: Barcelona toppar fortsatt La Liga - slog Celta Vigo efter mål av Messi och Dembélé

Barcelona toppade La Liga inför dagens omgång, men efter Atletico Madrids vinst tidigare under dagen mot Espanyol var glappet stängt innan Barcelona gick ut mot Celta Vigo.

Men även Barcelona skulle göra det som krävdes mot Celta Vigo, där Lionel Messi och Osmane Dembélé skulle bli matchvinnare.

Dembélé gjorde sitt mål efter bara tio minuter. Messi spelade ut en boll till Jordi Alba på vänsterkanten och fick sedan tillbaka den vid straffområdeslinjen. Argentinaren gick på avslut direkt som Ruben Blanco inte kunde håll och Dembélé var snabbast fram och stötte in ledningsmålet.

2-0 kom precis innan halvtid och återigen samarbetade Messi och Alba. Alba fick en boll på högerkanten och slog in den på en djupledslöpande Messi, som blev fri bakom ett oorganiserat försvar i Celta Vigo. Fri med Blanco väntade anfallaren ut målvakten och kunde enkelt lyfta in matchens andra mål.

Matchen slutade 2-0 och Barcelona återtog därmed sitt försprång på tre poäng till Atletico Madrid i toppen av La Liga. Barcelona leder därmed ligan vid vinteruppehållet medan Celta Vigo ligger på plats tio.

