TV: Benzema i storform – hattrickhjälte i Reals seger mot Bilbao

Karim Benzema har varit Real Madrids poängfixare de senaste matcherna. Mot Leganes senast fixade han en poäng med sitt mål och i matchen innan gav han Real alla poängen mot xx med sina två mål i 2-1-vinsten.

Mot Bilbao var det dags för Benzema att fixa alla tre poängen igen.

Första målet kom i inledningen av den andra halvleken. Marcos Asensio tog sig loss på vänsterkanten och slog ett precist inlägg som en fri Benzema kunde knoppa in med huvudet.

2-0 kom med en kvart kvar och återigen stod Benzema för målet och återigen gjorde han det med huvudet. Luka Modrics hörna från höger gick förbi en hel hop av spelare och när Iago Herrerín missbedömde höjden och missade att boxa iväg bollen kunde Benzema nicka in sitt andra mål.

Benzema blev också hattrickskytt i slutminuterna. Herrerín var långt ute och försökte avstyra ett Real-läge, men bollen hamnade hos Gareth Bale som passade i sidled till Benzema. Anfallaren lyfte enkelt bollen in i det tomma målet och firade sitt första hattrick för säsongen.

Målen var den femte matchen i rad som anfallaren gjorde mål i ligaspel och Benzema har nu gjort samtliga av de senaste åtta målen Real har gjort i ligaspelet. Det är första gången i klubbens historia som en enskild spelare gjort åtta mål på raken utan att någon annan lagkamrat hamnat i målprotokollet.

Segern ger Real en större lucka i kampen om Champions League-platserna. Med fem matcher kvar av säsongen är marginalen ner till Sevilla på femteplatsen tolv poäng, vilket betyder att Real kan säkra Champions League-spel för nästa säsong i den kommande omgången.

