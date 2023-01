TV: Benzema tangerade Raúls målrekord med kanon: "Riktigt läckert"

Barcelona hade redan besegrat Gefate och därmed var Real Madrid pressat att vinna när man gästade Athletic Bilbao senare under söndagskvällen. Detta för att inte halka efter i La Liga-toppen.

Sagt och gjort, "Los Blancos" stod pall för trycket.

Trots att hemmalaget började matchen bäst var det gästerna som tog ledningen i 24:e minuten. Efter ett läckert anfall hamnade bollen framför fötterna på Karim Benzema, som drog till på volley och satte dit 1-0.

- Oj, vilket mål! Från ingenstans. Ett väldigt typiskt mål av Benzema. Ett rätt svårt tekniskt nummer, han får backa och gräva fram bollen. Riktigt läckert, sa C Mores kommentator Christopher Kviborg i sändningen.

Målet var fransmannens 228:e i La Liga, vilket innebär att han nu är ligans femte bästa målskytt någonsin tillsammans med Raúl. Därmed passerade han Alfredo Di Stéfano (227).

Efter en svag första halvlek växlade Real Madrid upp en aning efter paus då man flera gånger var nära att utöka ledningen. Nacho, Marco Asensio och Karim Benzema hade samtliga farliga lägen - men inte siktet inställt.

I slutskedet av matchen fick man det hett om öronen då Athletic Bilbao jagade en kvittering. Med drygt tio minuter kvar att spela hade Iñaki Williams en boll i nät, men målet dömdes korrekt bort för offside.

I slutskedet av matcherna fick man det hett om öronen då Athletic Bilbao jagade en kvittering. Med drygt tio minuter kvar att spela hade Iñaki Williams en boll i nät, men målet dömdes korrekt bort för offside.

Real Madrid höll undan och vann till slut matchen med 2-0 efter att Toni Kross satt spiken i kistan på tilläggstid, assisterade av Rodrygo.

- Ett patenterat Toni Kroos-avslut. Han brukar sätta dit stenhårda bredsidor i exakt det läget, sa Kviborg.

Segern innebär att Real Madrid ligger kvar på andraplatsen i La Liga, nu tre poäng bakom serieledaren Barcelona.

Startelvor:

Athletic Bilbao: Simon - De Marcos, Vivian, Paredes, Berchiche - Zarraga, Vesga - N. Williams, Sancet, Berenguer - I. Williams.

Real Madrid: Courtois - Nacho Fernández, Militão, Rüdiger, Mendy - Valverde, Camavinga, Deballos - Asensio, Benzema, Vinicius Junior.

🙌 - Karim @Benzema scores his 228th La Liga goal, equalling Raúl in 5th place in the all-time leading La Liga🇪🇸 goalscorers. Benzema (228) has now scored more La Liga goals than Alfredo Di Stéfano (227). #HalaMadrid #AthleticRealMadrid pic.twitter.com/rhF6oWacNB