TV: Benzemas briljanta klack frälste Real - drar ifrån i ligatoppen

Under lördagen tappade Barcelona viktiga poäng i slutminuterna när Celta Vigos Iago Aspas skruvade in kvitteringsmålet i matchens slutskede. Det gav "Los Blancos" all anledning att blåsa på i söndagens möte med RCD Espanyol.

Det skulle dröja men när Real Madrid väl spräckte nollan var det mycket vackert.

I den 46:e matchminuten la Marcelo Vieira ett långt svepande inlägg som, via en skarvning, studsade fram till Karim Bemzema som kunde plocka ner bollen i straffområdet. Vad den 32-åriga anfallaren gjorde näst var briljant. Med en vacker klack, mellan benen på en Espanyol-försvarare, speladen han fram bollen till Casemiro. Den centrala mittfältaren gjorde inga misstag när han slog in bollen bakom Lopez i Espanyol-målet.

I inledningen av den andra halvleken var det fortsatt Real som styrde och ställde - men de riktigt heta chanserna saknades. Espanyols tränare Francisco Rufete utnyttjade samtliga fem byten för att hitta en väg in i matchen men ”Marängerna” stod starka på RCDE Stadium.

Efter fyra tilläggsminuter valde domaren Antionio Miguel Mateu Lahoz att sätta pipan i munnen och blåsa av.

Real Madrids vinst ger dem 71 poäng och drar därmed ifrån ligatvåan Barcelona, på 69 poäng.

Startelvor:

Espanyol: Lopez, Gomez, Bernardo, Cabrera, Didac, Embara, Lopez, Roca, Darder, Lei, de Thomas

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Valverde, Isco, Hazard, Benzema