TV: Benzemas volley avgjorde Madrid-derbyt – Real rycker i tabelltoppen

Hemmalaget Real Madrid fick matchens första riktiga målchans. Efter en fin hörnvariant letade sig bollen in till en fristående Sergio Ramos i straffområdet - som inte fick till avslutet överhuvudtaget.

Atlético fick därefter ett gyllene läge till att ta ledningen - men Angel Correas avslut prickade utsidan av stolpen.

Mållöst i paus.

Elva minuter in i den andra halvleken kom så eftermiddagens första mål. Och vackert var det också. Real Madrid byggde upp spelet fint, bollen hittade via ett instick in till Ferland Mendy som servererade Karim Benzema i straffområdet. Fransmannen? Han tryckte in 1-0 på volley.

Fler mål än Benzemas blev det inte. Real Madrid höll undan och i och med 1-0-segern är Zinedine Zidanes lag nu sex poäng före Barcelona i toppen av La Liga – ett avstånd som Barca kan minska till tre poäng om de vinner söndagens match mot Levante.

Atlético? De får nog sikta in sig på Champions League-plats den här säsongen, då de är hela 13 poäng bakom lokalrivalen.

Startelvor:

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Mendy

Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi, Correa, Llorente, Thomas, Saul, Vitolo, Morata