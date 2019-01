TV: Casemiro med projektil i Reals seger: "Länge sedan vi såg något sådant"

Real Madrid tog sig på lördagen upp på tredje plats i La Liga, efter att man hemmabesegrat toppkonkurrenten Sevilla med 2-0.

Utdelningen i form av mål lät dock vänta på sig och inte förrän matchminut 78 spräckte laget nollan. Målet var dock värt att vänta. Det gjordes av mittfältaren Casemiro, som fick drömträff en bra bit utanför straffområdet. Bollen for som en projektil mot Tomas Vacliks ena kryss – och hittade nätet efter att först ha ta tagit på målvakten och sedan stolpen.

På övertid utnyttjade sedan Ballon d’Or-vinnaren Luka Modric att gästernas försvar stod och sov. Kroaten nöp åt sig bollen och fri med gästernas målvakt satte han den definitiva spiken i kistan.

-Vi behövde spela på topp och det var en fantastisk match. Vi dominerade varje minut av matchen. Med lite bättre skärpa framför mål kunde vi vunnit med mer, säger Sergio Ramos enligt AS.

Vad gäller Casemiros kanon säger mittbacken:

- Det var ett tag sedan vi såg något sådant. Jag är jätteglad över att han öppnade målskyttet.

Även rivalen Atletico vann sin match, 3-0, borta mot SD Huesca.

