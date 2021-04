TV: Dembele stor hjälte - efter kaosscener

Under måndagen ställdes Barcelona mot Real Valladolid i La Liga. Barça hade ett gyllene läge att ta in på serieledande Atlético Madrid, som förlorade mot Sevilla under söndagen.

Men Barcelona hade stora problem i matchen mot Valladolid. Laget skapade en del chanser, men Valladolid släppte i princip bara till inlägg och distansskott vilket gjorde att man kunde freda sitt mål.

I slutet av matchen drog bortalaget på sig en utvisning. Detta då Óscar Plano kapade Ousmane Dembele bakifrån och domaren Santiago Jaime Latre valde att direkt plocka upp det röda kortet – till vilda protester från bortalagets spelare. Flera av dem rusade direkt efter domaren som fick försvara sitt beslut för ilskna spelare.

- Han åker ut här Oscar Plano. Var det verkligen så fult att det ska bedömas som ett rött kort. Om han inte gjorde någon ansats att gå på bollen kan man bedöma det som ett rött kort, men spontant kändes det som Plano bara ville stoppa kontringen, kommenterade C Mores Christopher Kviborg och fortsatte:

- Jag kan tycka att den är rätt hårt dömd den utvisningen.

Bland de som protesterade fanns också ledare på Valladolids bänk där en av dessa också blev utvisad.

Efter Planos röda kort tryckte Barcelona på framåt och i den 90:e minuten fick man utdelning. Ett inspel från höger nådde till slut Ousmane Dembele som från nära håll kunde trycka in 1-0.

Målet blev matchens enda och Barcelona tog därmed en viktig seger i titelstriden i La Liga. Trepoängaren under måndagen innebär nämligen att laget nu bara är en poäng bakom serieledande Atlético.

Lagens startelvor:

Barcelona: Ter Stegen - Dest, Mingueza, Lenglet, Alba- Pedri, Busquets, De Jong - Girezmann, Messi, Dembele

Valladolid: Masip - Sanchez, Janko, Olaza, Bruno - Mesa, Plano, Alcaraz, Nacho, Guardiola - Kodro