TV: Dråpliga scenerna i poängtappet: Isak får byta tröja innan inhoppet - jumbon kvitterar mot "La Real"

Foto: C More

Alexander Isak skulle hoppa in vid ställningen 1-0. Då hade han fel tröja och bytet fick vänta. Under tiden kvitterade Youssef En-Nesyri när Real Sociedad tappade poäng mot jumbon Leganes.

Alexander Isak fick inleda på bänken när hans Real Sociedad tog emot Leganes i La Liga på fredagskvällen. Inför matchen låg "La Real" trea i den spanska liga, på lika många poäng som Barcelona och Real Madrid men med en match mer spelad, medan Leganes var jumbo.

I den första halvleken var det mållöst mellan lagen, där Isaks anfallskollega Willan José hade två lägen att göra mål, men inte lyckades få bollen förbi Iván Cuéllar. Mikel Merino hade den bästa chansen att spräcka nollan, men även då gjorde Cuéllar en bra räddning.

Real Sociedad hade stort spelövertag och lyckades spräcka nollan i den andra halvleken. På en hörna stötte Merino fram och tryckte in 1-0 med pannan.

Med dryga kvarten kvar att spela förbereddes Alexander Isak för att hoppa in, men svensken hade fått fel tröja på sig och var tvungen att byta tröja. Anfallaren hade fått på sig lagkamraten Ander Guevaras tröja med nummer 16, istället för hans egen tröja med nummer 19. Innan svensken hann komma in på planen nickade Youssef En-Nesyri in 1-1 för gästerna.

Med bara en kvart kvar gick Real Sociedad för att ta alla tre poängen i skyfallet på Estadio Anoeta. Bästa läget att göra 2-1 fick Mikel Oyarzabal efter att Isak och Merino grävt fram läget för mittfältaren.

Trots att Leganes fick Kevin Rodrigues utvisade lyckades Real Sociedad inte göra något ytterligare mål, utan matchen slutade 1-1.

Poängen gör visserligen att Real Sociedad går upp i serieledning i en haltande tabell, där både Real Madrid och Barcelona som skuggar närmast bakom har två matcher mindre spelade.

Startelvor:

Real Sociedad: Remiro - Zaldua, Le Normand, Llorente, Monreal - Januzaj, Zubeldia, Merino - Portu, José, Oyarzabal

Leganes: Cuellar - Rosales, Bustinza, Omeruo, Siovas, Rodrigues - O.R.Arnaiz, Mesa, Recio, J.Arnaiz - Braithwaite