TV: Experterna kritiserar Barcelonas Suarez-hantering: "Tjänstefel"

Luis Suarez gör stor succé i Atlético Madrid.

Nu kritiserar C Mores experter Barcelonas hantering av stjärnan.

- Det är tjänstefel, säger Astrit Ajdarevic i Fotbollssöndag Europa från C More.

- Det är helt galet, menar Vicki Blommé.