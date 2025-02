TV: Fermins galna kvart - inbytt, målskytt, utvisad

Det blev en händelserik kvart för Fermin Lopez när hans Barcelona gästade Sevilla i La Liga under söndagskvällen.

21-åringen byttes in i paus vid ställningen 1-1. Målen i första halvlek, som gjordes av Robert Lewandowski och Ruben Vargas, kom med bara en minuts mellanrum.

Fermin behövde bara 55 sekunder på plan för att nicka in 2-1-målet på Pedris precisa inlägg. Men Fermin blev inte långvarig på plan. Efter dryga timmen, vid ställningen 3-1, visades han ut efter en vårdslös tackling på Djibril Sow.

- Fermin Lopez kommer sent in. Han ligger pyrt till! Det här vill VAR-rummet kika på och det är såklart en biljett in i matchen för Sevilla om Fermin får rött kort, sa TV4-kommentatorn Christopher Kviborg.

Mycket riktigt. Efter VAR-granskning ändrade huvuddomaren sitt beslut från gult till rött kort och Fermin visades ut. Men Sevilla utnyttjade aldrig gratisbiljetten.

I stället fastställde Eric Garcia segersiffrorna till 4-1 för Barça i slutminuterna. Raphinha, som satte 3-1-målet, har nu makalösa 42 poäng (mål plus assist) den här säsongen.

Smolket i Barças glädjebägare var att mittbacken Ronald Araujo gick ut med en befarad fotledsskada redan efter 22 minuter.