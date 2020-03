TV: Frågan Alexander Isak vägrar svara på: Real eller Barca? ”Den är farlig”

Foto: C More

Real Madrid och Barcelona spelar under söndagen ett El Clasico som kan komma att avgöra hur tabellen ser ut när ligan summeras till våren. En spelare som känner till lagen bra är svenske Alexander Isak. Anfallare gjorde ett av målen när Real Sociedad kryssade mot Barcelona i december och sedan gjorde han två mål i kvartsfinalen av spanska cupen när ”La Real” skrällde och slog ut Real på Santiago Bernabéu.

Isak har ändå svårt att skilja på lagen.

- Det är svårt att säga. De går väldigt jämt i ligan och de har haft ganska lika säsonger hittills. Jag kanske skulle säga… den är svår. Vad var frågan, vilka som var bäst? Jag skulle säga just nu Barca, men det är väldigt jämt så jag kan ha fel, säger Isak till Fotbollskanalen.

Frågan om vilket lag som är bäst var svår, men frågan om vilket av lagen han helst spelar i väljer svensken att inte svara på alls.

- Jag kommer inte svara på den frågan. Den är farlig, den är farlig den frågan. Jag vill inte svara på den alls, säger Isak.

Se hela inslaget med Alexander Isak i spelaren högst upp.

